Politika

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir"

"Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz"

"Rusya- Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır."

"Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler"

" Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar"

"Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz"

ANKARA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.