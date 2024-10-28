Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir"
"Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz"
"Rusya- Ukrayna savaşından ülkemizi uzak tutsak da ekonomik yansımalarından uzak tutamadık. Bunlar rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır."
"Türkiye kazandıkça bunlar kaybettikleri için tetikçileri ile hemen taarruza geçtiler"
" Almanya'yla işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Ticaret hacmi hedefimiz 60 milyar dolar"
"Başkalarının bize çizdiği istikamette değil özgür irademizle adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin çıkarı nereye ise oraya gidiyoruz"
ANKARA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir' - Son Dakika
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