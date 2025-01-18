Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıllık futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıllık futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıllık futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık futbolculuk hayatında hiç kırmızı kart görmediğini belirterek, "Bu millet AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi" dedi.

18.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:11
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık futbolculuk hayatında hiç kırmızı kart görmediğini belirterek, "Bu millet AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı Yüreğir ilçesindeki Serinevler Spor Salonu'nda gelen Erdoğan, salon dışında toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongrenin Adana'ya hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Şimdi sizlerle 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bir daha trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Onun için çok çalışmaya var mıyız? Özellikle hanım kardeşlerimizden çok büyük gayret bekliyoruz. Gençlerden de bekliyoruz. İnşallah el ele omuz omuza 2028'e hazırlanacağız. ve birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunların ne yaptıkları belli değil, varsın onlar devam etsin. Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi, kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar orta hakemliği yapmadılar. Onların eline kırmızı kart tutuştururuz, yola devam ederiz. 20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar, bu işten anlamazlar. Nerede, ne zaman, hangi kart gösterilir, bilmezler. Bu millet, AK Parti'ye hiç kırmızı kart göstermedi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salona geçerek AK Parti'lilere hitap etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıllık futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim - Son Dakika

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