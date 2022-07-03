AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti"

03.07.2022 20:23

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti" Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti"

Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı

ÇANKIRI - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 87,02'sini alan AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın zaferine ilişkin, "Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti" dedi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı. Seçim sandıklarının açıklanmasının ardından resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 87,02'sini alarak belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçim zaferinin ardından vatandaşlara seslendi.

"2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti"

Seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bütün Türkiye'nin gözü kulağı Çankırı Orta Dodurga'daki seçimlerdeydi. Bu seçimin zaferi ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Bu sonuç hayırlı olsun. AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakımızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı oyların yaklaşık yüzde 90'ına yakınını tek başına alarak büyük bir zafere imza attı, hayırlı olsun. Hakikaten bu manada her 10 kişiden 9'u AK parti ve Cumhur İttifakı'na 'evet' dedi. Bu bütün seçim anketlerini sandığa gömen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Sipariş seçim anketlerine değil, milletin iradesine, milletin oyuna bakmak gerekiyor. Sandık sonuçları hakikaten 2023 Haziran'a kadar bütün Türkiye'ye emsal olacak canlı bir anketin sonucu olarak herkesin hizaya buna göre bakması gereken ve buna göre mutlaka bütün sonuçları yorumlaması gereken bir dersi herkese verdi. Bu sebeple ben bütün Dodurgalılara, Dodurga halkına Cumhur İttifakı adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Burada Dodurgalılar ile beraberiz, bu sevinci hep beraber yaşıyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, "Demokratik şeffaf bir seçim gerçekleştirdik. 9 parti seçimlere girdi herkes bu konuda kendi mesajını Dodurga'da ortaya koydu ve milli iradenin tecelli ettiği sandıktan yüzde 87'nin üzerinde bir sonuç ortaya konmuş oldu. Yüzde 87'nin üzerinde yaklaşık yüzde 90'a varan bir destekle AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı belediye başkanı oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda gerçekten bütün millet, bütün ülke bütün siyasetçiler gözlerini Dodurga'ya çevirdiler. Dodurga'dan Türkiye'ye ve dünyaya verilen bu mesaj 2023 Haziran'ında da Allah'ın izniyle ilk turda Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanı olacağının en güzel işaretidir. Biz bu sonuçları hep beraber inşallah seneye birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

"Hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz"

Daha sonra konuşan Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise, "Gerçekten bugün seçim atmosferine girdiğimiz günden bugüne bütün teşkilatlarımızla beraber il, ilçe ve belde teşkilatlarımızla beraber güzel bir seçim çalışması oldu. Bu konuda emeği geçen özellikle SKM başkanımıza il ilçe genel merkez hepsine teşekkür ediyoruz. Dodurga halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber güzel bir seçimi sonlandırdık. Ayaklarımız yere bassın, dün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber ulaşamadığımız neresi varsa en güzel şekilde bu hizmeti 2024'e kadar götürme noktasında el birliği yaparak daha fazla çalışarak ulaşamadığımız bütün hanelere daha güzel noktada hizmet verme noktasında gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Bozdağ: '2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi dünyanın göz diktiği seçimdir' Bakan Bozdağ: '2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi dünyanın göz diktiği seçimdir' AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir' AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: '2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 00:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar, Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement