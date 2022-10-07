Erdoğan'dan Dezenformasyon Yasası Yorumu: "Gereği de Neyse Onu da İnşallah Yapacağız. Yasa Bu Noktada Zengin, Güçlü Bir Yasa"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'sansür yasası' hakkında "14 madde Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Bu yasanın çıkışıyla beraber inşallah bunları ciddi manada frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da inşallah yapacağız. Yasa bu noktada zengin, güçlü bir yasa" diye konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve CHP'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifi için, "Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da dün düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından dönüş yolunda, geziye katılan uçaktaki medya mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan bilgilere göre Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL, NEREDEN ÇIKTI BU İŞ?"

"Aslında Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Şu anda bu haliyle kızlarımız üniversiteye, ortaöğretime gidebiliyor mu, polis olabiliyor mu, asker olabiliyor mu? Evet. Bütün bunlar şu anda var mı? Var. Şimdi böyle bir durum ortadayken, bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu iş? Sen dürüstsen o zaman gel bunu anayasaya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. Hemen ne yaptılar?

"AİLE FİLAN HEPSİ BU İŞİN İÇİNDE. ÖYLE BİR ŞEY YAPIYORUZ Kİ HADİ BAKALIM GÖRELİM SENİ"

Onun malum bir adamı var. 'Desteklemeyeceğiz.' dedi. Bunu söylemeye başladılar. Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım. Adalet Bakanımın riyasetinde şu an itibarıyla gerek Bekir Bey gerek Anayasa Komisyonu Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanım, onlar şu anda bu çalışmayı yapıyorlar. 'Yanınıza milletvekili arkadaşlarımızı, MYK'den arkadaşlarımızı da alın çalışmayı hazırlayın' dedim. Devlet Bey ile de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis'e sunalım. Tabii ne olarak sunacağız? Anayasa değişikliği olarak. İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da Meclis'e sunacağız. Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin, değilsin, bunu burada göreceğiz.

"BİZ KİMLERİN LGBT'Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ ZATEN"

Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim.

"FARKINDA OLMADAN BİZE BİR PAS VERDİ. BİZİM DE GOLÜ ATMAMIZ LAZIM"

Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun? Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak. Bir defa yasal bir düzenlemeyi gündeme getirmesi bile çok çok gayriciddidir. Üstelik de o masanın etrafında olanlardan bir tanesi, utanmadan sıkılmadan 'Biz de destekleyeceğiz.' diyor. Kimlerin olduğunu anlayın artık. Gazı verdiler, sonra da destekliyoruz diyorlar."

"YASA BU NOKTADA ZENGİN, GÜÇLÜ BİR YASA"

"Dezenformasyonla mücadele yasasıyla ilgili 14 madde Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Bu yasanın çıkışıyla beraber inşallah bunları ciddi manada frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu da inşallah yapacağız. Yasa bu noktada zengin, güçlü bir yasa."

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİ İÇİN: "MEVLA DÜNYAYI KULLARI İÇİN YARATMIŞ. HERKES İSTEDİĞİ YERE, İSTEDİĞİ ZAMAN GİDEBİLİR"

"Onlar beni iyi takip etmiyorlar. Biz, bir defa ilk seçimi yaptığımızda ve bu seçimden de açık ara büyük bir başarıyla birinci parti olarak çıktıktan sonra gitmiştik. Ben o zaman bir Avrupa seyahati yaptım, Avrupa ülkelerini dolaştım. Bir de Amerika'ya gittim. Avrupa'da Chirac'la, Schröder'le görüşmüştük. Lüksemburg'un Başbakanı Jean-Claude Juncker'le de görüşmüştük. Hatta Juncker'e bir gazeteci 'Siz normalde seçilmişleri karşılıyorsunuz' demişti. O da dedi ki 'Demokrasi sandıktır. Biz sandıktan çıkana saygı duyarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan çıktı. Ben, ona demokrasinin gereği olarak saygı duyuyorum ve kimseyi de rahatsız etmesin.' Geldi beni bir de havaalanına kadar uğurladı. Ben Bay Kemal'i de hiç önemsemiyorum, gidebilir. Mevla dünyayı kulları için yaratmış. Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Yani onun bu derdi bizi niye ilgilendirsin?"