Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan\'a tazminat davası açtı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.