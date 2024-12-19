Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi
ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi - Son Dakika
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