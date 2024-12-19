Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı\'na Geldi

Politika

Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı

Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

Paylaşımını gören Fenerbahçeliler deli oldu

Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç!

İtalya basını Dybala transferini bakın nasıl duyurdu

Yüzlerce bebeğin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

"3 tane olsa hepsini oynatırım" dediği yıldız hakkında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.