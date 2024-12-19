Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak ve Filistin ile Lübnan'daki durumu görüşmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Zirve, uluslararası işbirliği ve dayanışma konularının ele alınacağı önemli bir platform oluşturarak bölgesel krizlere çözüm arayışlarını gündeme taşıyacak.

19.12.2024 09:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu'na katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi

ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı\'na Geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirve Toplantısı İçin Esenboğa Havalimanı'na Geldi - Son Dakika
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