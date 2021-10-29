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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

29.10.2021 15:41

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra 2019'da yıkılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi bugün törenle tekrar açılacak. Bugün gerçekleşecek açılış töreni ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu da açılışa davet etti.

Taksim'de 2008 yılından beri kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine aynı isimle inşa edilen binanın açılışı bugün yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünün kutlandığı bugün yapılacak açılış, ilginç bir ilke de sahne olacak.

DAVUTOĞLU'NA SÜRPRİZ DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da resmi olarak davet edildi.

DAVETE SELÇUK ÖZDAĞ KATILACAK

Karar gazetesinin haberine göre davete Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.

KURULUŞUNDAN BU YANA İLK RESMİ DAVET

Böylelikle, Gelecek Partisi'ne kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet - Son Dakika
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