Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet - Son Dakika

Taksim'de 2008 yılından beri kapalı bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine aynı isimle inşa edilen binanın açılışı bugün yapılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünün kutlandığı bugün yapılacak açılış, ilginç bir ilke de sahne olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da resmi olarak davet edildi.
Karar gazetesinin haberine göre davete Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerine Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.
Böylelikle, Gelecek Partisi'ne kuruluşundan bu yana ilk kez resmi bir davet gönderilmiş oldu.
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