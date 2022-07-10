Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü - Son Dakika

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