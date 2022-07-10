Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı:
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü - Son Dakika