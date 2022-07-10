Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü

10.07.2022 13:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. İşte o liderler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

8 LİDERLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı:

KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebrikleri! 8 İslam ülkesinin lideriyle görüştü - Son Dakika
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