Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenazesine katılamadığı Özdemir Bayraktar'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna Fatih Camisi'nde uğurlanmıştı.

Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

EMİNE ERDOĞAN DA CUMHURBAŞKANI'NA EŞLİK ETTİ

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR İÇİN DUA ETTİ

Burada Baykar çalışanlarına da hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar için dua etti.