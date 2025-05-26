Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
26.05.2025 15:33  Güncelleme: 15:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
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Görevini kötüye kullanan kamu çalışanı ve idarecilerine karşı müsamaha gösterilmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız'' dedi.

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KOLTUĞUNDAN GÜÇ DEVŞİREREK..."

Görevini kötüye kullanan kamu çalışanı ve idarecilerine karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Mevki, konumu, unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir. Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız. Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. devlet demek düzen intizam demektir. Devlet demek vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her bir kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri vardır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Tüm kamu görevlilerimizin etik haftasını tebrik ediyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. 2 güzide kurmumuz arasında imzalanan eğitim ve farkındalık faailiyetlerinin düzenlemesiyle bu protokol önemli bir rol üstlenecek. Protokolun kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

"KARŞIMIZA 2 GERÇEKLİK ÇIKIYOR"

Bu protokol kamuda etik bilinci için önemli rol üstlenecektir. 2004 yılında etik değerlerini artırmak için kurduğumuz kurul, son dönemde etkin işler icra ediyor. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü geçmişe sahiptir. Karşımıza iki gerçeklik çıkmakta, ilki atalarımızın kurucu irade ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. En ümitsiz zamanlarda bile ecdadımız yeni devletler kurmuştur. Bu gelenek milletimiz yeniden toparlanmada ne denli mahir olduğunu ortaya koymakta. İkincisi ize insani merkeze alan yaklaşımdır. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, huzurun, erdem ve inancın yeryüzündeki sembolleri olmuştur.

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir. Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz.

"MİLLETİMİZİN HAKKININ ÇİĞNENMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Devlette de toplumda da nizamı da yasalarla beraber vicdan sağlar. Kimsenın mevzuattaki boşluklardan faydalanarak milletimizin tek bir ferdinin bile hakkını çiğnemesine müsaade etmeyiz. İnsan odaklı bir devlet yönetimini önceleyen bir idare açısından etik kurallar bir kanun kadar önemlidir.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektik. Kendisini vatandaştan üstün gören, burnundan kıl aldırmayan kibir abideleri milletimize yıllarca kan kusturdu. İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştık.

"KAMUDA VERİMLİLİĞİ ARTIRDIK"

Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle, kamuda verimliliği artırdık. Bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk.

"AYNI AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak millet iradesi önündeki engelleri kaldırdık. Temsilde adaleti, yönetimde istikarı hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    Gözümüzde ne yaş cebimizde ne para sokaklarda ne güven evlerimizdede huzur kalmadı reis bey 94 5 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Melih Gökçek 71 4 Yanıtla
  • osman k:
    Reis istifa et artık ne olur mazlumun mecali kalmadı. 65 8 Yanıtla
  • Security Specialist:
    En ufak çıkarım bile olmadan ölümüne Sayın Çumhurbaşkanımız R.T.Erdoğanın yanındayım. Sayın Çumhurbaşkanım Erdoğan bana bir işteyim varmı sormuş olsa, evet Ülkemde Atom Bombası olsun çok isterim. 5 31 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    GÖZÜMÜZLE GÖRDÜĞÜMÜZE Mİ İNANALIM KULAKLARIMIZLA DUYDUGUMUZA MI CUMHURIYET TARIHINDE SİZİN KADAR YİYİEN YOKTUR ! 24 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız - Son Dakika
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