Dün Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik 54 kalem ürüne kısıtlama getirmesi sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar ilave tedbirlerin süreceğini belirtti.
Erdoğan açıklamasında "Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dik duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk. İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.
CHP'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonucu elbette ayrı bir değerlendirme konusu. Milletin sandıkta verdiği mesajları okuyup analiz ediyoruz. MYK'da bunun ilk adımını attık. Halkayı genişleterek istişarelere devam edeceğiz. Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin" dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek - Son Dakika
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar. Kavga sonucunda ölen 3 kişi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Karı-koca ise Pamukova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
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