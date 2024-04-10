Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasıyla ilgili olarak, 'İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek' açıklamasında bulundu.

10.04.2024 16:12  Güncelleme: 16:40
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Dün Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik 54 kalem ürüne kısıtlama getirmesi sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar ilave tedbirlerin süreceğini belirtti.

"İSRAİL'E YÖNELİK İLAVE TEDBİRLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan açıklamasında "Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dik duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk. İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" ifadelerine yer verdi.

"SANDIKTA VERİLEN MESAJIN İLK ADIMINI MYK'DA ATTIK"

CHP'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonucu elbette ayrı bir değerlendirme konusu. Milletin sandıkta verdiği mesajları okuyup analiz ediyoruz. MYK'da bunun ilk adımını attık. Halkayı genişleterek istişarelere devam edeceğiz. Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail\'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze\'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek

Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mustafa POLAT: Değerlendirmelerin artık bir değer taşımıyor.. 62 9 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Seni aç bıraktı herhal insanoğlu doymaz 4 26
  • İlhan Albayrak: Mevzu sadece Gazze mi sizce . Ülke içerisinde liyakat yok Adaletsizlik kol geziyor. Ülkenin en büyük sorunu Emeklilik sistemi diye düşünüyorum. Birini 43 yaşında emekli yapan devlet diğerine sen 60 ı bekleyeceksin diyor . Bu tür olaylar Ülkenin parçalanmasına neden olur . 51 1 Yanıtla Yasin Yilmaz: kardeşim ağzına yüreğine sağlık 10 0
  • Baran Köprü: Sosyal medya ve bazi gazeteciler gündeme getirmeseydi yinede önlem alacakmiydiniz asil soru bu olmali. 39 2 Yanıtla
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