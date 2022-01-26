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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık

26.01.2022 08:07

Önceki gün yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili yürütülen yargı sürecinin takip edilmesi talimatını verdi. Twitter'da Kabaş'la ilgili açılan etiketle atılan 380 bin tweet'in de değerlendirildiği toplantıda Erdoğan'ın kurmaylarına "Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim" dediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'la ilgili sosyal medyadan atılan tweet'ler de masaya yatırıldı.

"GÜNDEM BELİRLEMEDE GÜZEL BİR İVME YAKALADIK"

Twitter'dan Kabaş'la ilgili açılan etiketle 380 bin tweet atıldığı ve bu tweet'lerin 18 milyon kez görüntülendiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu rakamlarla ilgili "Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"KABAŞ'IN YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, Sedef Kabaş'la ilgili yürütülen yargı sürecinin takip edilmesi konusunda talimat verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına Sedef Kabaş talimatı: Yargı sürecini yakından takip edin

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "METAVERSE" TALİMATI

Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı.

Parti kurmayları "Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"HASSAS BİR KONU, İYİ VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPIN"

Türkiye gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.

AKSU'NUN ŞARKI SÖZLERİ DE TOPLANTIDA KONUŞULDU

Öte yandan, sanatçı Sezen Aksu'nun 5 yıl önce yazdığı ve tepki toplayan şarkı sözleri hakkında yapılan açıklamalar da toplantının diğer gündem başlığı oldu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık - Son Dakika


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