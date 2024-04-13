Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'Gazze' mektubu! Uluslararası hukuk vurgusu yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'Gazze' mektubu! Uluslararası hukuk vurgusu yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi. Erdoğan'ın kaleme aldığı mektupta "Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir" dedi.

13.04.2024 13:47  Güncelleme: 14:05
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Dünya, İsrail'in Gazze'de aylardır devam eden katliamına sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransuva'ya bir mektup gönderdi.

ERDOĞAN'DAN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Erdoğan, uluslararası hukuka vurgu yaptığı Filistin mektubunda şu ifadeleri kullandı; "Saygıdeğer Papa Hazretleri, Diyanet işleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Tarihsel derinliğe sahip Türkiye- Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyuyorum. Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.

"TÜRKİYE GAZZE'YE EN FAZLA YARDIM SAĞLAYAN İKİNCİ ÜLKEDİR"

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir. Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

Katolik Aleminin Ruhani Lideri Sayın Papa Fransuva

Vatikan

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı'nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

"VATİKAN'LA İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve iş birliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Bu vesileyle, Milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Papa\'ya \'Gazze\' mektubu! Uluslararası hukuk vurgusu yaptı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'Gazze' mektubu! Uluslararası hukuk vurgusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Esen eser Gündoğdu: Papadan medet umucağina İslam birliğini hakarete gecirseydin ya 98 29 Yanıtla ferhat eser: esen hanım olayı iyi anlayın sayın cumhurbaşkanı burada daha fazla kan dökülmesin adına yayınladı bunlar son çağrılar bu böyle devam ederse 3 cü dünya savaşı çıkar çıkacaksada çıksın bizim heybetimiz yeter ayrıca elhamdülillah islamın kendisi var ama Birliği falan ortada yok yani bu hamle yerinde ve olumlu çünkü papa tüm hristiyan alemini pozitif anlamda etki edecek mesajlar verebilir buda israile baskı yapar 22 60 Mehmet Ak: islam birliği papa'dan daha fazla Hristiyanlar 48 3 Ömer Yüksek: Ferhat eser orada ölenler, katledilenler müslüman. Hristiyan alemi niye, kime baskı yapsın ki ? Zaten istedikleri o. Sonra ABD nin İsrail'in elinde atom bombaları var. 2 tanesi senin o heybetini toprağa gömer. Savaşlar silahla değil, akılla kazanılır.. 20 7
  • Numin null: hani dünya lideriydik vatikandan merhamet duyar olduk çetin bir hesap bizi bekliyor imtihan i kaybettik 67 13 Yanıtla nadir: ne alaka ???? merhamet değil uyar diyor sizin inandığınızla , uyguladığınız başka diyor … bence haddini bildirmiş reis .. sen ne kaybettin biliyor musun baştan kaybettim diyerek kaybettin… bişey söylemeye gerek yok .. saygılarımla. 7 16
  • Özkan Özdemir: :) şakamı bu şaka olmalı 48 6 Yanıtla
  • İshak Klein: Emir komuta zinciri diyor yani.. Ben demedim kendisi söylemişti. 47 3 Yanıtla
  • huseyin ergun: Katillerin papası pardon babası. 39 10 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Bize ne Gazze’den bizi hiç ilgilendirmez biz bize yeteriz hala anlayamayanlar var 16 23 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya 'Gazze' mektubu! Uluslararası hukuk vurgusu yaptı - Son Dakika
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