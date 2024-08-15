Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz." dedi.

15.08.2024 21:23  Güncelleme: 21:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bu gurur gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu birlikteliği, gönüllere güven veren bu cesareti gördükçe Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğunu söyledi.

"Gönülleri birleşenler selam sizlere, uzaklarda dertleşenler selam sizlere, selam şanlı mazimize, selam yarına, selam zafer ordusunun silahlarına, ey geçmişin yiğitleri selam sizlere, ey yarının şehitleri selam sizlere" dizelerini okuyan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatının bütün mensuplarını yürekten selamladığını ifade etti. Vatanın dört bir yanında ve denizlerde görev yapan kahramanlara, milletin huzur ve esenliği, vatanın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan tüm güvenlik güçlerine sevgiler gönderdiğini dile getiren Erdoğan, öğrencilerin ve ailelerin heyecanına, sevincine şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başta dereceye girenler olmak üzere, 2023-2024 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza, komutanlarımıza, emri geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri büyük bir emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten, vatan, millet ve devlet aşkıyla yetiştiren, ilayı kelimetullah sevdasını gönüllerinize nakış nakış işleyen ailelerinize şükranlarımı sunuyor, Allah onlardan razı olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrencinin akademiden mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Böylece, farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Bugüne kadar 4 bin 691 subay, 28 bin 878 astsubayımız jandarmaya, 391 subay, 1116 astsubayımız ise Sahil Güvenlik Teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz, akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Aynı zamanda ülkemizin fahri elçisi olan bu kardeşlerimizin eğitimleriyle temayüz ettiklerini ve çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sizlerin de katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. İnşallah her biriniz, bugün burada olduğu gibi ailenizin ve milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam edeceksiniz."

"OMUZLARINIZDA, MAZLUM VE MAHZUN GÖNÜLLERİN AĞIRLIĞI VAR"

Jandarma ve Sahil Güvenliğin ağır bir sorumluluğu yerine getirdiğini, millet, memleket adına özel, kutsal bir görevi icra ettiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda, sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda, mazlum ve mahzun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağır, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her biriniz vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için gözünü kırpmayan kahraman bir milletin evlatlarısınız. Sizler, uğruna bin yıldır nice canlar verilen bu aziz vatanın, yıldızlaşan millet aşkının, destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Rabb'ime bu ülkeye, bu millete, sizler gibi yüreği vatan aşkıyla dolu gençler verdiği için sonsuz hamdediyorum."

Türkiye bugün tüm dünyada, cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa bunun en önemli sebebinin, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar olduğuna işaret eden Erdoğan, tam 40 yıldır milletin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde edildiğin vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Erdoğan, son olarak, dün kırmızı kategorideki bir caniden döktüğü bütün kanların hesabının sorulduğunu anımsatarak "Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim, hukuka, kanuna riayet eden hiç kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız." dedi.

Vatandaşların canına, malına, namusuna, huzuruna kast edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz - Son Dakika

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