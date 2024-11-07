Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'i kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Frederiksen'i kabul etti.

İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi için Birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği'ne güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.