Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, masumla, mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andı. Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen anma töreninde konuşan Erdoğan, 51 vatan evladının burada şehit edildiğini belirterek, "FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda havacılık daire başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz ikinci saldırıda ise özel harekat daire başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar merhamet ve cesaret abidesiydi" dedi.

"Selam olsun bu milletin Akıncı Beylerine"

Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Türk milletinin bin yıllık tarihinde yaşadığı en ağır ihanetlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Onlar Türkiye'nin Akıncı Beyleriydi. Selam olsun bu milletin Akıncı Beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit şahit olan hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor. Bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenabı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. 15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi gecesi 253 vatandaşın şehit olduğunu, 2 bin 740 kişinin de yaralandığını belirterek, "21. asrın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren, ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz" açıklamasını yaptı.

"Cennet'in adı gibi cennetlik olduğuna inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe gecesi Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde söylediği sözleri aktararak, "Bakın o gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de komiser yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Cennet, adı Cennet. İnşallah cennetlik. Komiserimizin aklında yüreğinde duasında hep şehadet vardı. Akademideki eğitiminin sonlarına doğru özel harekata niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti: 'Babacığım benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim bizler şehit olacağız. Sizler evlerinizde rahat edeceksiniz'. Evet, şehit Cennet Yiğit hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti. Şehadet arzusunu dillendiren Özel Harekat Dairemizin bir diğer şehidi ise emniyet müdürü Önder Güzel'di. Merhum şehidimiz darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına 'özel harekatı bırakmayın, ölüm Allah'ın emridir' diyordu. Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli şehit Akif Altay eşine 'Rabbim seni çocuklarım için beni de vatan için yaratmış' diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz buradaki her şehidimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna, istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri bambaşka umutları vardı" dedi.

"Şunu herkesin özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar " diyen Erdoğan, "Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak, dua ile, minnet ile, rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız. Örgütten gelen en büyük tehditleri en büyük taarruzları başarıyla atlattık" ifadelerini kullandı.

"Milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler"

FETÖ'nün devlet kurumlarına sızarak darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce 17-25 Aralık'ta ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ'yle mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğini altını tekrar çiziyor, Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum" dedi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii İmamı Tayyib Hoş Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti. - ANKARA