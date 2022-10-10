Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dürüstsen gel, anayasa değişikliğini yapalım (2)

'TÜRKİYE BUGÜNLERE HAZIRLIK YAPTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel sistemin yapısından kaynaklı sorunlar gün yüzüne çıktıkça Türkiye'nin haklılığının ve savunduğu değerlerin isabetinin çok daha iyi anlaşılacağını söyleyerek, "'Türkiye yüzyılı' ifademiz inşallah hemen her alanda vücut bulacak ve kısa sürede gerçeğe dönüşecektir. Her kriz risklerle tehditlerle birlikte fırsatları da beraberinde getirir. Hazırlıklı olanlar için kriz anları aynı zamanda yeni bir dönemin muştusu, daha aydınlık günlerin müjdecisidir. Türkiye, son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar, reformlarla işte bugünlere hazırlık yapmıştır. Birileri, şairin ifadesiyle 'oyunda oynaşta' iken biz; bir satranç oyuncusu ustalığıyla tarihten, ecdattan ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla milletimizi bugünlere hazırladık. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil hep neye ihtiyaç duyulduğuna, insanımızın neye talep ettiğine baktık" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ FARKLI KONUMA TAŞIDIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, günü kurtarmak yerine geleceği şekillendirmek niyetiyle hareket ettiklerini belirterek, "Ne günlük siyasetin geçici tartışmalarının ne vesayet güçlerinin tehditlerinin ne de üzerimize salınan envaiçeşit terör örgütünün bizi hedeflerimizden ve ideallerimizden koparmasına müsaade ettik. Yurt dışında yazılmış reçetelerle sorunlara çözüm aramak yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik; 10 yıllık, 20 yıllık programlarla ülkemizin zengin potansiyelini ortaya çıkarmanın mücadelesini verdik. Göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik ardından da ulaşım, enerji, üretim, tarım, diplomasi bunlarla ayağa kalkacağımızı ülkemizi kalkındıracağımızı söylemiştik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk ve bu 4 başlıktan başlayarak her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdık. Birileri bizimle dalga geçti. Biz 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken 'Ne gerek var' dediler ama bilmiyorlardı ki bugün Iğdır 'da, Muş 'ta, Kars 'ta üniversite olmazsa oradaki yavrularımız, oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsili yapacaktı" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN 100 YILI BU ALTYAPIYLA GÜÇLENDİ'Erdoğan, şu anda profesörlerin, doçentlerin, tüm akademisyenlerin Kars'a da Ağrı 'ya da Hakkari 'ye de gittiğini belirterek, "Ufuk budur. Ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Ufkunuz yoksa o zaman yapılacak herhangi bir şey de yok. Türkiye şu anda bu gelişimi sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Gençlerimizin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Tabi geçmişte şu sıkıntı da vardı. Neydi o? 'Güneydoğu'ya, Doğu'ya hocalarımız neyle gidecek; otobüsle mi gitsin?' Herkesin altında otomobil de yok. Hep bunlar konuşuluyordu ama şimdi 26 havalimanından 59 havalimanına çıktı. Dolayısıyla hocalarımız artık uçağa binip, Muş'a gidebiliyor, Ağrı'ya gidebiliyor dolayısıyla burada da bir sıkıntı kalmadı. Mesele ufuk. Varsa ufkunuz bu işi başarırsınız yoksa yaya kalırsınız. Artık bunlar aşıldı. Artık 'Türkiye yüzyılı' diyoruz ya işte Türkiye'nin 100 yılı bu altyapıyla güçlendi" dedi.'DOĞAL GAZI ÇIKARDIĞIMIZDA TADINA DOYUM OLMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her geçen gün daha iyiye gittiğine işaret ederek, "Hele hele inşallah şöyle bu yıl sonu, önümüzdeki yılbaşı gibi Karadeniz'den doğal gazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bizim bir zamanlar öyle sondaj gemimiz falan yoktu. Şimdi bizim 2 tane sismik araştırma gemimiz var, 5 tane sondaj gemimiz var ve bütün bu sondaj gemilerimiz, 12 bin metrekareye sondaj yapabiliyor. Bunlara ulaştık hatta hatta burada işimiz bittiği zaman uluslararası sularda da dünyanın değişik ülkelerine gidip bu sondaj çalışmalarını yapabilecek kabiliyete, güce sahibiz. Bunlar artık bizim. Öyle çok büyük rakamlarla da bunlara ulaşmadık. Uygun rakamlarla bunları aldık ve şimdi bir yandan sismik araştırmalar, bir yandan da sondaj çalışmaları yapılıyor. Daha iyi olacak, daha güçlü olarak bu yola devam edeceğiz" diye konuştu.