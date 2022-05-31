Erdoğan'dan Sigara ve Alkol Vergisi Yorumu: "Devamlı Artırıyoruz. Fakat Hayret Aç, Sefil Geziyor Ama Onu Almaktan Geri Durmuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara ve alkol bağımlılığının kendisini ciddi manada rahatsız ettiğini belirterek, vergileri sürekli artırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Devamlı artırıyoruz, bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Fakat hayret aç sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor" dedi. Erdoğan, nargile ve elektronik sigarayla mücadele için de bazı hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, buluşmanın açılışında özetle şöyle konuştu:

"KENDİ YAKIN ÇEVREMİZDEN BAŞLAYARAK KARŞILAŞTIĞIMIZ HERKESİ İKAZ EDİYOR HATTA VARSA SİGARA PAKETİNE EL KOYUYORUZ"

"31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum. Dünya'da her yıl 7 milyon ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi ikaz ediyor hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz. Ülkemizden kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar bu sayede sigara kullanımında nispi bir gerileme yaşandığını gösteriyor. Sizlere bu mücadelemizde verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum."

Erdoğan, Fenerbahçe futbolcusu Arda Güler'in stadyumlarda sigara içilmesiyle ilgili açıklamaları üzerine şunları söyledi:

"STADYUMLARDA HEM KURU HEM SULU İÇİYORLAR"

"Stadyumlarla ilgili ne kararlar aldık, dedik ki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları da stadyuma alalım. Hani hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar ama nerede. Yine aynen devam ettiler, hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, hiç mi hiç dinlemeden kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda devam. Onunla kalmıyor, işte bu kurusu, sulusu da var, buralarda yanında şişeleriyle gelip bütün polislere rağmen içeriye girip orada uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira, farklı farklı onları da içenler var. Yani hem kuru hem sulu bunların hepsi kime zarar, o stadyumda sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarıma zararı oluyor."

"BUGÜN DE BAYAĞI SKORERDİM, 36 SAYI YAPTIM"

Bir gencin çocukların sigarasız bir ortamda büyümesi gerektiğini belirtmesi üzerine Erdoğan, "Ben de şimdi basket maçından geliyorum. Bugün de bayağı skorerdim, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde ve yendik. Biz kazandık, farkla" diye karşılık verdi.

"NARGİLE SİGARADAN DAHA AZ ZARARLI DEĞİL…BU ZARARDAN DA MİLLETİMİZİ KURTARMAK İÇİN BUNA YÖNELİK BAZI HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Begüm Esra Erten'in "Tütün endüstrisi insan sağlığının yanında doğaya ve ekonomimize de büyük zararlar veriyor, insan sağlığını ve çevreyi korumak adına verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum" sözlerine karşılık Erdoğan şöyle konuştu:

"Özellikle bu konuda elektronik sigara filan bu tür şeyler söylüyorlar, bunların hepsi aldatmaca, hepsi nasıl para kazanırız bunun yolları, yani elektronik sigara denilen öbüründen daha farklı değil, çok acımasız aslında zarar vermeye devam ediyor hem keseye hem vücuda ama bunlara tabi inşallah fırsat vermeyeceğiz. Hele son zamanlarda bir de bu nargile olayı ortada, nargile sigaradan daha az zararlı değil tam aksine çok daha fazla zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için buna yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz."

"ELON MUSK İLE İLK GÖRÜŞMEMDE DİYECEĞİM Kİ BU SİGARA TÜKETİMİNE KARŞI DA ŞÖYLE BİRAZ PARA HARCA"

Bir gencin "En çok çalışmamız gereken bu dönemlerimizi tütün manipülasyonu ile değil bu alanlarda gerçekten teknolojileri çok iyi öğrenerek bu alanlara yön verecek şekilde harcamamızı temenni ediyorum" sözlerine karşılık olarak Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elon Musk ile ilk görüşmemde diyeceğim ki bu sigara tüketimine karşı da şöyle biraz para harca. İsabetli olur demi, çok büyük paralar harcıyor değişik yerlere biraz da bununla mücadeleye harcalarsa bu işi çok daha çabuk başarırız" dedi.

Bir başka gencin "Beni Nobel'e aday göstermediler sadece onur konuğu olarak davet ettiler" sözlerine karşılık Erdoğan, "Onur konuğu olarak davet edip bir parmak bal mı çalacaklar. Bunlar genç yaşta kalkıp da Nobel ödülü vermiyorlar" yanıtını verdi.

"AÇ, SEFİL GEZİYOR AMA ONU ALMAKTAN GERİ DURMUYOR"

Bir stajyer doktorun, "Sigaradaki vergilerin artırılmasının gençlerimizin bu illetten uzak tutması noktasındaki kaldırım taşlarını sahada gözlemleyebiliyorum" sözlerine karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Devamlı artırıyoruz, bundan dolayı da çok rahatsızlar hem suluda artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz fakat hayret aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri duymuyor, yeter ki alayım diyor. Gerek sigara gerek alkol bağımlılığı beni ciddi manada rahatsız ediyor. Doktorların birinci derecede sigara içmemesi lazım, birinci derecede alkol almaması lazım, ki onlar örnek olacak, onların örnek olması ile başarıya gideceğiz. Belediye başkanlığım dönemiydi galiba, İstanbul'da şöyle bir kalp ameliyatına girdim, kalp ameliyatında doktor bana bir de akciğeri gösterdi. Akciğerde siyah lekelerin olduğunu gördüm ve doktor 'bunlar hep sigara lekesi' dedi."