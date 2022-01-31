Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engellilere yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasının 8 Şubat'ta yapılacağını belirterek, bu atamayla her eğitim kademesinden toplam 2 bin 927 engelli vatandaşın kamuya yerleşimini sağlayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bu dönemde dikkatle takip ettikleri hususlardan birinin de Kovid-19 salgınındaki gelişmeler olduğunu dile getiren Erdoğan, "Omicron varyantıyla birlikte artık gücü azalan salgını, inşallah yakında gündemimizden tamamen çıkarmayı ümit ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, salgının ilk günlerinde tedbirleri en önce alan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Erdoğan, şimdi de kısıtlamaları ilk kaldıran ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin bu aşamaya yeni geçtiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konuda en önemli gücümüzden biri, aşılama çalışmalarındaki başarımızdır. Buradan bilhassa 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, kendi aşımız ve kendi gücümüz olan TURKOVAC başta olmak üzere, aşılarını yaptırmaları veya tamamlamaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Halihazırda istatistiki olarak vaka sayısında önemli artış olmasına rağmen hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda alarm seviyesine geçmemizi gerektiren bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Türkiye, salgın dönemini sağlık hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülmesi, günlük hayatın ve ekonominin işleyişinin en az kesintiyle sürdürülmesi, istihdamın korunarak hatta artırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülerek telafisi zor kayıpların önlenmesi, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması ve tüm diğer bakımlardan en başarılı şekilde yönetmiş ülkelerin başında geliyor."

"Salgının da üstesinden geldik"

Erdoğan, "gelişmiş" diye tabir edilen ülkelerin çoğunun zorlu salgın sürecinde sınıfta kaldığını dile getirerek, "Biz, güçlü altyapımız ve vaktinde aldığımız tedbirler sayesinde bu duruma düşmedik. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği, günü kurtarma derdine düştüğü bir dönemde biz tarihimizin en büyük üretim ve ihracat atağını gerçekleştirdik. Son 10 yıldır pek çok yerde başarı ile uygulanan sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, toplumun bölünmesi, ülkenin parçalanması, senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

Milli birlik ve beraberliği korumada, terörle mücadelede, sınırlara yönelik tehditleri bertaraf etmede, bölgesel ve küresel meselelerde ön alıcı olmada gösterdikleri başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardıklarını anlatan Erdoğan, "Değişen küresel yönetim ve ekonomi sisteminde Türkiye artık etkilenen, takip eden, dahil edilen değil, belirleyici ülkeler arasına girmiştir. İki asırlık, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde en üst lige çıkabilecek konuma geldiğimizi dost-düşman herkese gösterdik. Artık geleceğe daha bir güvenle, daha bir umutla, daha bir azimle daha bir kararlılıkla bakıyoruz." diye konuştu.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün müjdesini verecekleri bir başka konunun da Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan ilki olan İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği'ni, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların, finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız, tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır."

Erdoğan, bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için banka ve firmaların gereken hassasiyeti göstereceklerine inandıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere, bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacağını aktaran Erdoğan, "Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız"

Engellilere yönelik memur atamalarına ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, "Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Ayrıca dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini de hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin, dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin sadece salgınla değil, deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerle mücadelede de dünyada örnek bir ülke olduğuna işaret ederek son dönemde Elazığ ve Malatya ile İzmir depremlerinde, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketlerinde, Akdeniz ve Ege'deki yangınlarda bunun tekrar tekrar ispatlandığını vurguladı.

Tüm bu felaketlerde hem arama kurtarma hem yeniden inşa faaliyetlerindeki hızlı, kuşatıcı, sonuç alıcı, pratik afet yönetimleriyle insanların mağduriyetlerini kısa sürede giderdiklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa'daki bazı şehirlerde yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan altyapı ve üstyapı kayıpları yıllardır hala telafi edilememişken biz, birkaç haftada arama kurtarma, birkaç ayda yıkıntıların kaldırılması, bir yılda da yeni konut ve iş yerlerinin inşası çalışmalarını tamamlayabilen bir yönetim sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, cumartesi günü Giresun'un Dereli ilçesine yaptıkları ziyarette Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından inşasına başladıkları konut ve iş yerlerinin resmi açılış törenine katıldığını anımsatarak, hayatını kaybeden 15 vatandaşı bir kez daha andıkları bu törende Dereli'deki 213 konut ve 82 iş yeriyle Doğankent'te 156 konut ve 70 iş yerinin resmi açılış ve teslimini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bunun yanında felaketin yaşandığı ilçelerde yollardan altyapıya, çevre düzenlemesinden kamu binalarına kadar pek çok yatırımı da hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, köylerdeki ahırlı evler başta olmak üzere halen inşası süren yatırımları da yakında tamamlayacakları bilgisini verdi.

Giresun ve Trabzon'da katıldıkları toplu açılış törenleriyle her iki şehre kazandırdıkları pek çok eser ve hizmetin sevincini vatandaşlarla yaşadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenleri, aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğini görebilmemize de vesile oluyor. Her başlıkta bizden önceki dönemlerde yapılanların 5 katı, 10 katı eseri milletimizin hizmetine verdiğimizi müşahede etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartlarının ve programımızın elverdiği ölçüde hafta sonlarını şehirlerimizde vatandaşlarımızla kucaklaşarak, hasret gidererek geçirme kararındayız. Böylece hem milletimizin muhabbetini ve coşkusunu bizzat yaşıyor hem de dertlerini ve taleplerini yerinde tespit edebiliyoruz. Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız."

Erdoğan, bu hafta sonu, cumartesi günü de Zonguldak'ta olacaklarını bildirerek, Zonguldak'taki tüm tünellerinin, kavşak düzenlemelerinin açılışlarını yapacaklarını ve Zonguldaklı vatandaşlarla bir arada olacaklarını dile getirdi. Erdoğan, "Kadınıyla ve erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanımızla aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız." dedi.

(Sürecek)