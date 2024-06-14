Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın Puglia bölgesindeki Borgo Egnezia'da Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Ürdün Kralı II. Abdullah, solunda ABD Başkanı Joe Biden yer aldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti. - PUGLİA