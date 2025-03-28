Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı - Son Dakika
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Politika

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına video konferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan, "Bu kıymetli eser aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır." dedi.

28.03.2025 16:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına Dolmabahçe Ofisi'nden video konferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan caminin iki ülke arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturacağını söyledi.

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı

"TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Törende katılımcılara hitap eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"ARAMIZDAKİ KARDEŞLİĞİN NİŞANESİ OLACAK"

Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı

"TÜRK-İSLAM GELENEĞİNİN ZENGİN SÜSLEME MOTİFLERİNİ YANSITTIK"

Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine'de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden, mimar ve mühendisine, projede yer alan tüm kardeşlerime, camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezan-ı Muhammedilerin Gine'de atan kalplere huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."

Gine\'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mehmet:
    ulan oğlum cami karın doyurmaz doyurmaz fabrikalar açın üretim yapın bilim merkezleri kurun onun ne kadar müslümanım diyen ülke varsa segalet içinde 67 24 Yanıtla
  • Hakan1421:
    çatlasın vatan hainleri 17 24 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kimin parasıyla açıldı bu camii ben hakkımı helal etmiyorum 20 14 Yanıtla
  • osman şahin:
    DİN İMAN KURAN CAMİ BÜTÜN SERMAYE BU 16 8 Yanıtla
  • Sernazze:
    önce okul, üniversite sayılarının artışına bak sonra konuş mehmet 80 yılda ne yapıldı ki bu ülkede ne varsa son 20 yılda gördü 7 yıldır belediyedesiniz ne yaptı CHP TEK BİR ŞEY SÖYLEYİN 14 9 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    helal olsun reisime yakışır 8 13 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Dikkatli bakıldığında yalamacı gazate oldugunu görebilirsiniz. Bu gazetelerin çogunluğu milletin parasıyla destekleniyor. Sırf kendilerini övsün diye yandaş medyalara para aktarılıyor. Bu ABB si AKP nin elindeyken de böyleydi. Yani bunlara para ver ...... 11 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    asrın lideri:) 6 7 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    benim paramdan 1 kuruş varsa helal etmiyorum 3 3 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    tabiki iyi birsey ama dikkat çeken detay insanlar oturuyor klise gibi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı - Son Dakika
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