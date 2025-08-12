Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz"
12.08.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gürcistan ile 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gürcistan ile 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile yaptığı görüşmenin ardından ticaret, yatırım, ulaştırma, savunma sanayii ve bölgesel barış konularına ilişkin mesajlar verdi.

"Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ilerletmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Ortak Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır" dedi.

Gürcistan ile önceden belirledikleri, 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturdukkarını, yeni hedef olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Erdoğan, "Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis- Kars demiryolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması, hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda iş birliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı" diye konuştu.

"Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyoruz"

Erdoğan, görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" dedi.

"Bölgemizde ve ötesinde iş birliği sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldıklarını aktardı. Erdoğan, "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde iş birliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Ahıska Türkleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

"Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerime son verirken Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelaşvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Gürcistan, Politika, Ekonomi, Savunma, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
Balıkesir’deki deprem market kamerasında Balıkesir'deki deprem market kamerasında!
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni kaleci transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kaleci transferini açıkladı
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
00:43
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
00:34
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
00:27
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar
Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalar
00:19
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
00:10
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 19:29:23. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.