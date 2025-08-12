Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gürcistan ile yeni ticaret hedefimiz 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gürcistan ile 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile yaptığı görüşmenin ardından ticaret, yatırım, ulaştırma, savunma sanayii ve bölgesel barış konularına ilişkin mesajlar verdi.

"Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ilerletmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Ortak Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır" dedi.

Gürcistan ile önceden belirledikleri, 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturdukkarını, yeni hedef olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Erdoğan, "Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis- Kars demiryolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik. Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması, hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda iş birliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı" diye konuştu.

"Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyoruz"

Erdoğan, görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve iş birliğine katkı sunuyoruz. Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da üçlü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" dedi.

"Bölgemizde ve ötesinde iş birliği sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldıklarını aktardı. Erdoğan, "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde iş birliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Ahıska Türkleri için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

"Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili'ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerime son verirken Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelaşvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA