Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başıboş köpek sorununa dikkat çekerek, halkın güvenli sokaklar istediğini ve bu konuda sessiz kalmayacaklarını belirtti. Ayrıca, muhalefetin ve medyanın eleştirilerine aldırmayacaklarını ve yasal düzenlemelerle sokakları güvenli hale getireceklerini vurguladı.

24.07.2024 14:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

-"Bizim aracılara ihtiyacımız yok. Bizim vasıtalara ihtiyacımız yok. AK Parti'yi kuran aziz milletimizdir"

-"22 yıl önce birinci parti yapan ve bugünlere taşıyan milletle kurduğu iletişimdir. Hiçbir soruna kulağımızı tıkamadık. Görmezden gelenlerden asla olmadık"

-"Muhalefet, medya ne der? Bize ne muhalefetten, medyadan. Bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız. Yola devam ederiz"

-"Bugün bazı şeyleri açık açık konuşmak gerekiyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var"

-"Dünyanın hiçbir ülkesinde, modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız"

-"Başıboş köpekler üstelik, çocuklara, insanlara, başka hayvanlara saldırıyor, trafik kazalarına sebep oluyorlar"

-"Artan kuduz vakalarına, yabancı ülkelerin vatandaşlarına yaptığı uyarıları saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun çığrından çıkıyor"

-"Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor, çocuklarımız güven rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor"

-"Bizim bu isteklere sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

-"Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir"

-"Değil insana, değil masum çocuklara herhangi bir canlıya karşı merhameti olan birisi o densizliği yapamaz. Ciğer paresini kaybetmiş anneyle empati kuramayan, diğer canlılarla nasıl kursun"

-"İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, Meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor"

- "Milletvekili milletin temsilcisidir, 85 milyonun vekilidir. Katil diye bağıran da oraya getirip cesareti veren de bütün millete saygısızlık yapmıştır"

-"Bu edepsizliğe pabuç bırakacak bir grup değiliz. Burası gazi bir Meclis'tir. Milletin Meclisidir. Kimse Gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler çok daha sıkı bir şekilde alınmalıdır"

-"Yasa teklifi dün komisyonda kabul edildi. Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce Genel Kurulu'nda takdirine sunulacak, taşkınlığa izin vermeden teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz"

-"Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Teklifin yasalaşması sadece bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreç sahiplendirmedir"

-"Ortalığı ayağa kaldıran herkesten başıboş köpekleri sahiplendirme kampanyamızdan destek bekliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"
Kaynak: İHA

AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın' - Son Dakika

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