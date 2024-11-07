Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof'u kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Hollanda Başbakanı Schoof'u kabul etti.

Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirmek, ticaret hacmini genişletmek, başta savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji alanları olmak üzere tüm başlıklarda işbirliği imkanlarını artırmak için gayretlerin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi ile çalıştığını, sürecin canlandırılmasının ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin birliğin de menfaatine olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın barış ve huzurunu tehdit eden tüm kriz alanlarında kalıcı sükunetin sağlanması için çabaladığını, özellikle yayılan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası kamuoyunun birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.