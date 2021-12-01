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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı

01.12.2021 15:52

Geçtiğimiz hafta parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, bugünkü parti grubunda Erdoğan'ı ayakta alkışlarken görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki parti grubu konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi.

FAİZ SÖZLERİNİ BİR TEK O ALKIŞLAMAMIŞTI

Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerini salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Cumhurbaşkanı'nı alkışlamadığı kameralara yansımıştı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı

BU KEZ AYAKTA ALKIŞLADI

Bugünkü AK Parti grup toplantısında ise tüm gözlerin çevrildiği Lütfi Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladığı görüldü.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı

FAİZ SÖZLERİNİ YİNELEDİ

Erdoğan bugün de faiz indiriminin arkasında olduğunu söyleyip, "Bunlar zaten faizci, şüphe var mı? Utanmadan bir taraftan yüzde 1'e indirin. Hem de yemin ediyor. Sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Tayyip Erdoğan dün ne dediyse, bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamayan Lütfi Elvan, bu kez ayakta alkışladı - Son Dakika
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