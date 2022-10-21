Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler "Mucize eseri kurtulmuş" yorumunu yapıyor - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler "Mucize eseri kurtulmuş" yorumunu yapıyor

21.10.2022 20:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan gezisine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç dün Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Feci kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumu iyiye giderken kazaya karışan aracın fotoğrafı da ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurt dışı programı kapsamında Azerbaycan'a gitti. Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım, burada trafik kazası geçirdi.

O ARACIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım'a ilk müdahale Azerbaycan'da yapılırken kazaya ilişkin yeni detaylar da gelmeye başladı. Yıldırım'ın kaza yaptığı aracın ilk görüntüsü de ortaya çıkarken, fotoğrafı görenler "Mucize eseri kurtulmuş" demekten kendini alamadı.

Binali Yıldırım'ın kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler 'Mucize eseri kurtulmuş' diyor
Binalı Yıldırım'ın kaza yaptığı o araç

AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Öte yandan Binalı Yıldırım Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulduktan sonra, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Binali Yıldırım'ı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı.

Binali Yıldırım'ın kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler 'Mucize eseri kurtulmuş' diyor
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Son Dakika Politika Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler 'Mucize eseri kurtulmuş' yorumunu yapıyor - Son Dakika


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