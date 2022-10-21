AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurt dışı programı kapsamında Azerbaycan'a gitti. Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım, burada trafik kazası geçirdi.
Yıldırım'a ilk müdahale Azerbaycan'da yapılırken kazaya ilişkin yeni detaylar da gelmeye başladı. Yıldırım'ın kaza yaptığı aracın ilk görüntüsü de ortaya çıkarken, fotoğrafı görenler "Mucize eseri kurtulmuş" demekten kendini alamadı.
Öte yandan Binalı Yıldırım Azerbaycan'da geçirdiği kaza sonrası sabaha kadar hastanede müşahede altında tutulduktan sonra, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Binali Yıldırım'ı Genel Havacılık Terminali'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlardan Ahmet Arslan çiçeklerle karşıladı.
Son Dakika › Politika › Binali Yıldırım'ın Azerbaycan'da kaza yaptığı aracın fotoğrafı ortaya çıktı! Görenler 'Mucize eseri kurtulmuş' yorumunu yapıyor - Son Dakika