Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi? - Son Dakika
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Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?

03.10.2022 14:54

Dünürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza atan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Silivri Cezaevi'nde yatarken Erdoğan'ın kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla Silahlı Kuvvetler sigarası getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?" şeklinde konuştu.

Muhalefet kanadı tarafından sık sık gündeme getirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalarla ilgili bir değerlendirme de eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan geldi.

"YÜKSEK TAHSİLİ OLMASA SUBAY OLABİLİR MİYDİ?"

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'na Silivri Cezaevi'nde yatarken Erdoğan'n kendisini ziyaret ettiğini anlatan Sadık Albayrak, "Silivri'de yatarken 15 günde bir ziyaretçi gelirdi. Gelenler sigara getirirdi. Çoğu kaçak sigaraydı. Benim ziyaretçim ise o sıra Hasdal'da asteğmen olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Herkese sigara paket paket gelirdi. Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla 'Silahlı Kuvvetler sigarası' getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma tartışmalarıyla ilgili dünürü Sadık Albayrak'tan çok konuşulacak çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sadık Albayrak

ERDOĞAN'IN SİGARA HASSASİYETİ

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigaraya karşı verdiği mücadelenin hatırlatılması üzerine ise "Ben hocadan fetva aldım: Kalpte iman kafada duman lazım. Necip Fazıl da çok sigara içerdi. Günah derlerdi. O da 'Benim için kendini yakan sadece odur' diye cevap verirdi." ifadelerini kullandı.

12 EYLÜL DÖNEMİNDE SİLİVRİ'DE YATMIŞTI

Sadık Albayrak, 12 Eylül'den sonra mahkum olmuş, dokuz ay Silivri Cezaevi'nde yatmıştı. Albayrak, o dönem 28 metrekarelik koğuşta 26 kişi kaldıklarını belirterek, "Çıktığımda, bu cezaevi yıkılmadan bir daha Silivri'ye gitmem demiştim, yıktılar da daha büyüğünü yaptılar" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Bülent Soğukbulak: Bizim bir tek RTE abimiz reisimiz var Allah sağlıklı uzun ömürler versin kendisine ve ailesine çekemeyen hazım edemeyen zihniyeti bozuklar ancak tek bildikleri iftira boş boş konuşur icraatları olmadıkları gibi başarılı olduğu için kendini bilmezleri üzer Cevap Yaz 20 35 Yayından Kaldır
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Sadık Albayrak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi? - Son Dakika


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