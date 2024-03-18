Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan\'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki "Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, yerel seçimler üzerinden Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.
Erdoğan, Keçiören ilçesindeki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır ülke topraklarının vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.
Gündemine 31 Mart'taki yerel seçimleri alan Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Kazanmak değil sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var? Biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşizmi CHP ve DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor, kendi işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Esermiş, hizmetmiş, projeymiş, erdemmiş, onurmuş zerre kadar umurlarında değil. 14-28 Mayıs seçimlerinde ne dediler 'kazandık geliyoruz'. Kimdi? İstanbul başkanı ile Ankara başkanı. Bunlar 6'lı Masa'da ne diyorlardı? Kazanıyoruz, geliyoruz. Şimdi bunlardan hiçbiri Meclis'e girdi mi? Sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardır. Bilerek söyledikleri bu yalanlardan dolayı daha sonra ne milletten özür dilediler, ne de pişmanlık duydular. Tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar, hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Üzerlerinde kayda değer emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak elhak yaptıkları bir iş zaten yok. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize başkent Ankara'nın halkına bırakıyorum.
Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. Çünkü Rabbimiz bizlere ancak çalıştığımız kadarının karşılığı alacağını buyuruyor. Bu zihniyeti mutlaka ama mutlaka 31 Mart'ta siyasetten tasfiye etmeliyiz. Bunu en çok da şehirlerimizin geleceği için yapmalıyız. Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meçhul. Son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmedik değil. Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır yahu ne iş bu?
Bu durum başka bir dönemde başka partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı 'Ben hesap uzmanıyım'. Şimdi hesap uzmanı Ankara'da bir apartman dairesinde emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Ama belediye başkanı bundan çok daha önce gidecek. Bunların derdi ne Atatürk'tür ne şeffaflık ne dürüst ne de ülkemizin, şehirlerimizin menfaatini savunmaktır. Bunların tek derdi kendi çevrim içi dünyalarındaki sahte düzeni korumaktır. Ülkenin ve milletin aleyhinde her faaliyetin içinde olanlar da onlardan geri kalmıyor."
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi. Destici, Anayasa değişikliği veya erken seçimle bu yolun açılabileceğini belirtti.
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
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