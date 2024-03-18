Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan\'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki "Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan, yerel seçimler üzerinden Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.

Erdoğan, Keçiören ilçesindeki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitleri başta olmak üzere bin yıldır ülke topraklarının vatan olmasını sağlamak için hayatlarını feda eden tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diledi.

"BİZİM PAÇAMIZDA NE İŞİNİZ VAR?"

Gündemine 31 Mart'taki yerel seçimleri alan Erdoğan, isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne tepki gösterdi. Erdoğan, "Kazanmak değil sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var? Biz kaybedince kazanacak olanlar kim? Tabii ki tek parti faşizmi CHP ve DEM. Allah bunlara da akıl, fikir versin diyor, kendi işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM GÜNAHI ESKİ GENEL BAŞKANLARINA YIKTILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, "Esermiş, hizmetmiş, projeymiş, erdemmiş, onurmuş zerre kadar umurlarında değil. 14-28 Mayıs seçimlerinde ne dediler 'kazandık geliyoruz'. Kimdi? İstanbul başkanı ile Ankara başkanı. Bunlar 6'lı Masa'da ne diyorlardı? Kazanıyoruz, geliyoruz. Şimdi bunlardan hiçbiri Meclis'e girdi mi? Sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardır. Bilerek söyledikleri bu yalanlardan dolayı daha sonra ne milletten özür dilediler, ne de pişmanlık duydular. Tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar, hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Üzerlerinde kayda değer emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak elhak yaptıkları bir iş zaten yok. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gerekirken bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben milletimize başkent Ankara'nın halkına bırakıyorum.

"NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA HER TARAF DÖKÜLÜYOR"

Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle. Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. Çünkü Rabbimiz bizlere ancak çalıştığımız kadarının karşılığı alacağını buyuruyor. Bu zihniyeti mutlaka ama mutlaka 31 Mart'ta siyasetten tasfiye etmeliyiz. Bunu en çok da şehirlerimizin geleceği için yapmalıyız. Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meçhul. Son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmedik değil. Desteleri, demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır yahu ne iş bu?

Bu durum başka bir dönemde başka partinin mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı 'Ben hesap uzmanıyım'. Şimdi hesap uzmanı Ankara'da bir apartman dairesinde emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Ama belediye başkanı bundan çok daha önce gidecek. Bunların derdi ne Atatürk'tür ne şeffaflık ne dürüst ne de ülkemizin, şehirlerimizin menfaatini savunmaktır. Bunların tek derdi kendi çevrim içi dünyalarındaki sahte düzeni korumaktır. Ülkenin ve milletin aleyhinde her faaliyetin içinde olanlar da onlardan geri kalmıyor."