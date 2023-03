Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği "Papatya çayı iç" sözüne, AK Parti'den çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" dedi.

"AKŞAMLARI PAPATYA ÇAYI İÇ"

Akşener ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. İYİ Parti lideri,"Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

AK PART'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisindebulunmuştu. Ancak İYİ Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız veniteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

"PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ YAPININ PARÇASI OLMAYI REZENE İÇEREK BİLE HAZMEDEMEZSİNİZ"

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

"KALKTIĞIN MASAYA OTURMAK NEREDE OLDUYSA GERGİNLİK ORADADIR"

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır… Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler… "Hakarete uğradım" diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır…

"AKŞENER'İN DERDİ, KENDİ ADAYINA PKK'NIN NEDEN DESTEK VERDİĞİ OLMALIDIR"

"Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık" dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır! Aslında Sn Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."