Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği "Papatya çayı iç" sözüne, AK Parti'den çok sert yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği "Papatya çayı iç" sözüne, AK Parti'den çok sert yanıt

30.03.2023 10:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim adım Tayyip beni kendinle uğraştırma" sözlerine Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm. Akşamları papatya çayı iç" yanıtını verdi. AK Parti tarafından yapılan açıklamada, "PKK'nın açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmeyi tonlarca rezene çayı içerek bile hazmedemezsiniz. Gerginlik arıyorsan Kılıçdaroğlu'nun aday ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakılmalı" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma" dedi.

"AKŞAMLARI PAPATYA ÇAYI İÇ"

Akşener ise bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. İYİ Parti lideri,"Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Papatya çayı iç' sözlerine, AK Parti'den zehir zemberek açıklama

AK PART'DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Bu gelişme sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisindebulunmuştu. Ancak İYİ Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız veniteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

"PKK'NIN DESTEKLEDİĞİ YAPININ PARÇASI OLMAYI REZENE İÇEREK BİLE HAZMEDEMEZSİNİZ"

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

"KALKTIĞIN MASAYA OTURMAK NEREDE OLDUYSA GERGİNLİK ORADADIR"

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır… Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler… "Hakarete uğradım" diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır…

"AKŞENER'İN DERDİ, KENDİ ADAYINA PKK'NIN NEDEN DESTEK VERDİĞİ OLMALIDIR"

"Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık" dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır! Aslında Sn Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."

YORUMLAR (3)
  • yılmaz kapar: Müthiş bir cevap verilmiş.evet aday açıklanırken yüzündeki ifade günlerce konuşuldu.kimin gergin olduğu ortada Cevap Yaz 67 59 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Apla sen az ötede oyna. Cevap Yaz 120 76 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Bol bol vakitleri olacak yakında içmek için :) Cevap Yaz 23 19 Yayından Kaldır
500
İstifanın perde arkası! Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı talebi kabul görmeyince istifa kararı almış İstifanın perde arkası! Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı talebi kabul görmeyince istifa kararı almış Bakan Nebati taklidi çok konuşulan Akşener'e cevap geldi! İki fotoğraflı paylaşım Bakan Nebati taklidi çok konuşulan Akşener'e cevap geldi! İki fotoğraflı paylaşım

Meral Akşener, Ömer Çelik, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği 'Papatya çayı iç' sözüne, AK Parti'den çok sert yanıt - Son Dakika


Son Dakika
11:23 Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
11:02 Kazanın hayattan kopardığı 8 yaşındaki çocuğun son anları kamerada
11:02 Kazada ölen 8 yaşındaki çocuğun son anları, kameralara yansıdı
10:57 Altının gram fiyatı 1.212 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 Altının artışı sürüyor! Gramının değeri 1.212 lirayı buldu
10:58 Alacak-verecek meselesi kavgaya neden oldu! Okan Karacan, eski eşiyle karakola düştü
10:57 Derbi için özel olarak hazırlıyor! Şenol Güneş'te Rachid Ghezzal'a kritik uyarılar
10:57 Ünlü anketçiden 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı yorum: Seçim ikinci tura kalmayacak
10:52 Alacak meselesi yüzünden kavga çıktı! Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk oldu
10:51 Derbinin kilidini açabilecek mi? Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal'e özel ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 11:32:57. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği "Papatya çayı iç" sözüne, AK Parti'den çok sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement