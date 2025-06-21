Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre; görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran'a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.

"İRAN'A YAPILAN SALDIRILARIN ADI HAYDUTLUKTUR"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nda konuşan Erdoğan, İsrail ve Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Adalet tecelli edecek zafer mutlaka inananların olacaktır. Barışı konuşacağımız güzel günleri göreceğimize yürekten inanıyorum. Batılı güçlerin koşulsuz güçlerini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail'in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran'a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. İsrail'in saldırılarının tarifi haydutluktur. Saldırıların İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde vuku bulması elbette manidardır. Zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İran'ın İsrail'in bu devlet terörü karşısında halkını savunma amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal ve meşrudur."

ARAKÇİ: SALDIRGANLIK DURDURULMALI

Öte yandan; toplantıya katılan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Diplomasi geçmişte işe yaradı, gelecekte de işe yarayabilir. Fakat, diplomasiye geri dönmemiz için saldırganlık durdurulmalı" dedi.