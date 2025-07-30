Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya\'yı kabul etti
30.07.2025 15:09  Güncelleme: 15:29
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Ziyaret, Chobani'nin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşması öncesinde gerçekleşti. Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşmanın, kulüp tarihindeki en kapsamlı sponsorluk iş birliklerinden biri olduğu belirtilirken, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

"BİRÇOK ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Chobani, görüşme sonrası yapılan imza töreninde "Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özkan Özdemir:
    para kokusu almış biri 26 7 Yanıtla
    ali tartan:
    SEN SEN SEN 0 0
  • Bayram Izgoren:
    gozlugu cikar cumhur baskaninin onundesin kapali ortamda gunes gizlugu takilmaz 12 11 Yanıtla
  • Erol:
    Fenerbahçe ye sponsor oldugu için laf eden troller hadi bunada yorum yapın 15 5 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    önce açılım dediniz o açılım uğruna haşnlerin teröristlerin kazdıkları Hendeklerden bihaber kaldınız yüzlerce şehit verdik şimdi terörsüz Türkiye diyorsunuz ama kabul ettiğiniz sahiş Türk milleti demiyor türkiyeli diyor yapmayın etmeyin şehitlerimizle şehit analarımızı daha fazla incitmeyin 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Choooo 2 2 Yanıtla
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