Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya\'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Ziyaret, Chobani'nin Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşması öncesinde gerçekleşti. Fenerbahçe ile yapılan bu anlaşmanın, kulüp tarihindeki en kapsamlı sponsorluk iş birliklerinden biri olduğu belirtilirken, anlaşmanın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"BİRÇOK ŞİRKETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Chobani, görüşme sonrası yapılan imza töreninde "Sayın Cumhurbaşkanıza da söyledim, Chobani'nin gelmesinin ardından birçok şirketi Türkiye'ye davet edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.