Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, " İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2019 yılında ziyaret ettiği Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabulden dolayı Başbakan Enver İbrahim'e teşekkür etti. Geçen yıl Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü idrak ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının asırlar öncesine dayandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak kadim ortak tarihten güç aldıklarını, ecdadın ayak izlerini takip ettiklerini ifade etti.

"İkili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik"

Gelecek dönem kapsamlı stratejik ortaklığın ruhuna uygun olarak iki ülke arasındaki münasebetleri yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi tesis etmek suretiyle ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün yaptığımız görüşmelerde, aziz kardeşimle birlikte münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Az önce farklı alanlarda, sizlerin huzurunda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği, kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine vesile olmasını diliyorum."

"Turizm alanındaki girişimleri teşvik hususunda ortak irademizi teyit ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yakaladıkları ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceklerini dile getirdi. Firmaların, tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazır olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz önce tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp, somut iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik. Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Ayrıca beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de bayrak taşıyıcısı hava yollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik. Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili olarak yaptığımız dar kapsamlı görüşmede, malum pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla inşallah farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Bu sektörde de özellikle iş birliği imkanlarını oluşturmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde YÖK ile Malezya Yükseköğretim Başkanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitenin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti. Bölgedeki en büyük Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla Malezyalılarla bağları güçlendirmekte kararlı olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi'nde ASEAN merkezi konuma sahip. Malezya'nın 2025 yılı ASEAN dönem başkanlığını da tebrik ediyor, bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine inanıyorum. Bu dönem zarfında ülkemizin ASEAN ile mevcut iş birliğinin daha üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor, Malezya'nın bu yöndeki desteğine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerinde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettiklerini söyledi. Ayni yardımlar konusunda, Türkiye'nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin'e gönderildiğini ve bu çalışmaların aynen devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ayni yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktadaki çabalarını hız kesmeden sürdürecektir. Bu düşüncelerle Enver kardeşime biraz evvel teslim ettiğimiz Togg'un Türkiye ve Malezya ortaklığının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Sayın Başbakan'a ve kıymetli Malezyalı kardeşlerime içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Gazze'ye yardımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmesi noktasında ne gibi bir rolü olacağına yönelik soru üzerine Erdoğan, "ASEAN üyesi ülkelerle birlikte bizler Filistin noktasında oradaki mağduriyeti hep beraber nasıl giderebiliriz? Ayni, nakdi ne gibi desteklerde bulunabiliriz? Bu sadece ne Malezya'nın ne de Türkiye'nin tek başına yapabileceği bir şey değil ama ASEAN üyeleri hep birlikte el ele verirsek, bunun altından kalkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASEAN'la ilişkilerin gelişimi noktasında ne gibi adımlar atılacağına yönelik sorusu üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işin iki boyutu var. Hem ayni hem nakdi. Burada her iki ülke de ayni ve nakdi olarak her türlü desteği verebileceğimize inanıyorum. Bu konuda, bunları aramızda görüştük. Özellikle tabii bugün sadece Filistin ve yine bir diğer tarafta Suriye'de altyapı, üstyapı diye bir şey kalmadı. Her taraf yerle yeksan oldu. Burada atacağımız adımlarla gerek üst yapıda gerek alt yapıda neler yapabiliriz, bunu ilgili arkadaşlarımız beraber çalışacaklar. Buna göre de bu adımları atmanın kararını vereceğiz." - KUALA LUMPUR