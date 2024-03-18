Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen 'Kadim Dostlar İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Ramazan ayının buruk geçtiğini ifade etti. Ayrıca, yerel seçim sürecine değinen Erdoğan, tüm terör örgütlerinin karşısında zaferle çıkıldığını belirtti.

18.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen "Kadim Dostlar İftar Programı"nda konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen "Kadim Dostlar İftar Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle buruk bir Ramazan ayının buruk karşılandığını ifade etti. Konuşmasında yerel seçim sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı bu seçimlerden zaferle çıktık. Şişirilmiş anketler ve ücreti mukabil çalışan kalemşörlerin gazlamalarıyla iktidara yürüdüklerini zanneden faşist zihniyetin, seçim sürecinde nasıl pervasız hale geldiğini hep birlikte gördük. İnşallah, 31 Mart akşamı da bu neticeyi hep beraber görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakırköy'de bir otelin salonunda düzenlenen "Kadim Dostlar İftarı" programına katıldı. İftar programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok davetli katıldı.

"Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in bugün 7'nci orucunu tuttuk. Rabbim tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayır hasenatı katında kabul eylesin diyorum. Sizlerin şahsında buradaki gönüllü teşekküllerimizin tüm mensuplarının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki katliamlar sebebiyle maalesef bu Ramazan-ı Şerif'i buruk karşıladık, buruk idrak ediyoruz. Çoğu çocuk ve kadın 40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği, 73 bin kardeşimizin yaralandığı, 7 binden fazla masumun halen yıkıntıların altında olduğu Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor. Sahne önünde İsrail'i eleştiren ama İsrail'e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da çok iyi bir sınav veremedi. Çok gayret gösterildi, çok çaba harcandı. Uluslararası kurumlar nezdinde pek çok girişimde bulunuldu. Ama bütün bu diplomatik çabalar İsrail'in şımarıklığı, hukuk tanımazlığı ve küstahlığı karşısında beklenen tesiri oluşturamadı" dedi.

"Türkiye tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır"

Savunma sanayisi projelerinin değerine değinen Erdoğan, "Çeşitli sabotajlara, ambargolara ve engellere rağmen hayata geçirdiğimiz savunma sanayisi projelerinin değerinin bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Aynı şekilde birilerinin niye Kaan'ı hedef aldığı, Akıncı'dan, TB2'den, Kızılelma'dan, Anka'dan niçin rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu projelere yenilerini ekleyeceğiz. İlk günden beri pek çok zorluğa rağmen Gazze'ye gönderdiğimiz 40 bin tonu aşan insani yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Burada bir hususu ifade etmek durumundayım. Türkiye, Irak- İran savaşında nasıl komşularına kucak açtıysa, Suriye'deki zulümden kaçan muhacirlere nasıl ensar olduysa, Kafkasya'dan Kırım'a nasıl hiçbir kardeşine sırtını dönmediyse, bugün de tüm imkanlarıyla Gazzeli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Bu gerçeği hiçbir iftira değiştiremez, yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki Amerika'sıyla, İngiltere'siyle, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla, daha onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız" ifadelerini kullandı.

"Tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı bu seçimlerden zaferle biz çıktık"

Seçim süreci ile ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye olarak tarihimizin en kritik seçimlerinden birini, 14-28 Mayıs'ta, hamdolsun anlımızın akıyla gerçekleştirdik, Altılı masada oturanlar ne diyordu? 'parlamentodayız' 'Cumhurbaşkanını bu masa tayin edecek.' diyorlardı. Ama onların dediği olmadı. Tam aksine, hamdolsun bizler şu anda Cumhurbaşkanlığı makamındayız, onların hiçbiri şu anda parlamentoya bile giremedi. Zira, onlar kendilerine göre bir hesap yapıyorlar ama bu hesapların üzerinde en büyük hesap Allah'ındır ve o gerçekleşti. Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar tüm terör örgütlerinin karşımızda yer aldığı bu seçimlerden zaferle biz çıktık. Şişirilmiş anketler ve ücreti mukabil çalışan kalemşörlerin gazlamalarıyla iktidara yürüdüklerini zanneden faşist zihniyetin, seçim sürecinde nasıl pervasız hale geldiğini hep birlikte gördük. Daha ortada hiçbir şey yokken atılan hesaplaşma naralarını, gizleme gereği dahi duymadıkları devr-i sabık oluşturma niyetlerini hep beraber utançla takip ettik. İnşallah, 31 Mart akşamı da bu neticeyi hep beraber görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz - Son Dakika

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