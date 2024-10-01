Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırganlığına her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz (2)

Politika

'BU MECLİS, EN ÇETİN DÖNEMLERDE ÇIKIŞ YOLU BULMUŞTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni döneminin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Kurtuluş Savaşımız sırasında, düşman kuvvetlerinin çok yaklaşmasına rağmen Meclisimiz çalışmalarını cesaretle, fedakarlık ve sarsılmaz bir imanla ifa etmiştir. Meclisimiz, 'Gazi' unvanını bileğinin gücüyle elde etmiştir. Yine 15 Temmuz gecesi, işgal kuvvetlerinin hain uşakları tarafından ele geçirilmeye çalışılan ve bombalanan Meclisimiz, milletvekillerimizin kahramanca direnişi sayesinde hem milletimize cesaret vermiş hem kendisini savunmuş, böylece 'Gazi' unvanını bir kez daha teyit etmiştir. Bu Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca, şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Bu Meclis, tüm zorluklara rağmen hemen arkamızda yazan 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarına hakkıyla sahip çıkmıştır" dedi.

'YENİ ANAYASA SÜRECİNDE HER TÜRLÜ FİKRE SAYGI DUYARIZ'

Erdoğan, yeni anayasaya değinerek, "Yine bu Meclis, milletimizin ufkunu genişletecek, barışı ve demokrasiyi güçlendirecek, ekonomik büyüme ve refaha, en önemlisi de özgürlüklere daha fazla alan açacak, Cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, bilgisine ve kudretine ziyadesiyle haizdir. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında, silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, Meclisimiz ve milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 1982'den beri yapılan irili-ufaklı 20'den fazla değişiklik, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. Bir nevi yamalı bohçaya dönen 1982 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin, 21'inci yüzyılda büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, yeni anayasayla ilgili elbette kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi değerlendiririz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması; farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir. Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Millet varsa devlet vardır; devlet varsa, millet varlığını idame ettirir. Devlet, milletin üzerinde değildir; millet de devletsiz ayakta ve hayatta kalamaz. Ne devletimizin zayıflatılmasına ne milletimizin bu yolla ayrıştırılmasına eyvallah etmeyeceğimiz bilinmelidir. Milletin refah ve huzurunun, bununla birlikte daha fazla hürriyetin, devletimizi daha da güçlendireceği kanaatindeyiz. Yeni anayasa, devleti ve milleti ayrı yerlere koyan değil, devlet ile milleti buluşturan, kucaklaştıran, kaynaştıran niteliklere haiz olmalıdır" diye konuştu.

'TÜM KESİMLERİ OMUZ VERMEYE DAVET EDİYORUM'

Erdoğan, TBMM'nin yeni bir Anayasa yapabileceğine tüm kalbiyle inandığını belirterek, "Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak, insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, hiçbir ferdin özgürlüğünü kısıtlamadan, azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, Allah'ın izniyle bu Yüce Meclis eliyle hayata geçirebiliriz. Yeni yasama yılında, milletimizin ve Meclisimizin, yeni bir anayasa inşası için daha fazla gayret göstereceğine inancımız tamdır. Bugüne kadar her fırsatta dile getirdiğim gibi, yeni anayasa sürecinde yapıcı davranmaya devam edeceğiz. Bugün bir kez daha tüm partileri ve milletvekillerini, toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum" dedi.

'MİLLETİ HUZUR, REFAH VE GÜVENLİK İÇİNDE TUTAN ADALETTİR'

Erdoğan, tıpkı tabiat gibi, toplumlar ve devletlerin de bir düzene, nizama, bir sisteme sahip olduğunu ifade ederek, "Esasen, düzen, devletin ve milletin temel direğidir. Düzeni sağlayan kanundur. Kanunun ruhu ise adalettir. Adalet mülkün temelidir. Bir devleti var eden ve ayakta tutan adalettir. Milleti huzur, refah ve güvenlik içinde tutan adalettir. Devleti her türlü tehditten koruyacak olan adalettir. Ekonomiyi büyütecek, eşit dağılımı sağlayacak, çalışanı, çalıştıranı, üreticiyi, tüccarı, sanayiciyi mutlu edecek olan yine adalettir. Suçlu ile masum birbirinden ayırt edilmezse, suçlu elini kolunu sallayıp gezerken, masum cezalandırılırsa adalet sarsılır; adalet sarsılırsa, devlet sarsılır; devlet sarsılırsa, milletin bekası tehlikeye girer. Kolluk kuvvetlerimiz ve yargı camiamız, adaletin tecellisi için çok büyük bir gayret ve özveriyle çalışmaktadır. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta menfur bir saldırı neticesi şehit edilen, polis kızımız Şeyda Yılmaz başta olmak üzere, tüm şehitlerimize aziz milletim adına minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin her birini 'Rabb'im muhafaza buyursun' diyorum. Polisiyle, jandarmasıyla, bütün emniyet teşkilatımıza, bu yüce çatı altında, bu önemli günde tüm milletimiz adına şükran duygularımızı ifade ediyor, en kalbi selamlarımızı gönderiyorum. Aynı şekilde, vatanımızı her türlü harici tehdide karşı koruyan kahraman ordumuzun yiğit mensuplarına da teşekkürlerimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

'MAHKEMELERİZİN TEHDİT EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEMELİYİZ'

Erdoğan, emniyet güçlerinin de silahlı kuvvetlerinin de kanunların kendilerine çizdiği sınırlar dahilinde, hukuk ve demokrasi çerçevesinde vazifelerini ifa etmeyi sürdüreceklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Tekrar ediyorum; düzen, yani hukuk, yani adalet, devletimizin ve milletimizin temel dayanağıdır, temel direğidir. Askerimizin ve kolluk birimlerimizin güven içinde kalması için devletimiz her türlü fedakarlıkta bulunmaktadır, imkanlar ölçüsünde daha fazlasını da yapacaktır. Kanun ve düzen dışına çıkanlar ise adaletin tesisi, devletimizin bekası adına, hiç tereddüt edilmeksizin, yargı karşısına çıkacaklardır. Bu arada yargı mensuplarımızın da görevini kanunlar ve hukuk çerçevesinde yerine getirdiğini özellikle hatırlatmak isterim. Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya, gündeme gelmek uğruna mahkemelerimizi baskı altına almaya kalkışmamalıdır. Yargı mensuplarımız ile Türk milleti adına karar veren mahkemelerimizin tehdit edilmesine, hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz. Şayet polisin, jandarmanın, savcı ve hakimlerimizin, suçu önleme, suçu cezalandırma, karar ve infaz konusunda sıkıntıları varsa, şüphesiz bu, evvelemirde kanunların konuşulmasını gerektirir. Kanun koyucu ise milletimiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz, yeni yasama yılında, suçun önlenmesine, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir. Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla birlikte, Meclisimizin bu hususta daha hassas bir yaklaşım içinde olacağına yürekten inanıyorum. Yürütme ve Yasama organları olarak inşallah el birliği içinde çalışarak, adalet ve güvenlik hizmetlerimizin standardını daha da yükselteceğiz."