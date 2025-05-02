Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.

02.05.2025 15:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan " Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Zirve münasebeti ile sizleri İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz. Panel ve oturumların ülkelerimiz ve enerji sektörü için hayırlara vesile olsun. Önemli meselelerin ele alınacağı bu zirveyi son derece isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiye önemli katkılar yapacaktır zirvemiz" dedi.

'ENERJİ VE MADENCİLİKTE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK VE KEŞİFLERLE BU MANADA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK'

Erdoğan " Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık. Maden politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaz aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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