Tunç Soyer'in Osmanlı çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bunun babası da aynıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

TUNÇ SOYER'İN OSMANLI ÇIKIŞI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmada sarf ettiği "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi" sözleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.

ERDOĞAN'DAN SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ: BİR DİKİLİ AĞACIN VAR MI?

Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik sözlerine çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de belediye başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez, be hadsiz. İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun. İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Bir dikili ağacın var mı?

"BU MİLLET İLK SEÇİMDE BUNLARA HADDİNİ BİLDİRECEK"

Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek. Kendi evlatlarını Paris'e Londra'ya, Brüksel'e Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar; Anadolu ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe hatta göz göre göre ölüme ittiler. Biz bu oyunu bozduk" ifadesini kullandı.