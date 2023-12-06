Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret mesajı verdi

3 saat süren Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.45'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Erdoğan, asgari ücrete ilişkin olarak "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek." dedi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşayı yolunda durmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Yeter ki, 85 milyon olarak birliğimize sıkı sahip çıkalım. Aramıza fitne sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. İnşallah 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan dünyanın sayılı güçlerinin arasında olarak karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU YAVAŞ YAVAŞ KONTROL ALTINA ALIYORUZ"

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstümüze serpilmeye çalışılan karanlık havayı darmadağın ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Ahlaki boyutu olmayan fiyatlanma davranışları yerini rasyonel fiyatlandırmalara bırakmaya başladı. Büyüme tarafındaki olumlu tablo rekorlarla sürüyor. 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüyerek OECD içinde en iyi performans sergileyen ülke olduk. Ekonomimiz yüzde 4,6'lık büyüme kaydetti. Hedeften en küçük bir sapma yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dış politikada gerçekten yoğun bir gündemi geride bıraktık. Kardeşim Tebbun'la görüşmemizde Gazze'ye ve Filistin davasına güçlü desteğimizi teyit ettik. Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri, gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE TERÖR YAPILANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Havadan ve karadan gerçekleştirdiğimiz nokta operasyonlarla teröristlerin üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Terör belasından Türkiye'yi tamamen kurtarmakta kararlıyız. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz.

"KİMİN KİMİNLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Kimin ne yaptığını kimin kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları kesip atmaktan çekinmeyiz. Kendi akıllarınca bize, aslında ülkemize ve milletimize kuyu kazanları da kendi kibirleriyle, kirli hesaplarıyla baş başa bırakıyoruz.

Ülke olarak her platformda iklim krizini dile getiriyoruz. Bir başka hakikat iklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz.

Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz. Ardından Macaristan'a gideceğiz. Bölge ülkeleriyle iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ülkemizin ikili ilişkilerinde diplomatik alanda kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Hiçbir geçici sıkıntının, karanlık projenin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. İnsanımız hakikati görüyor. Vizyonumuza omuz veren her bir vatandaşımıza şükranımızı sunuyorum.

"NETANYAHU NEREYE KAÇAR BİLEMİYORUM"

Türkiye, dünyanın neresinde bir masum varsa, onun yanında olmayı ilke edilmiş bir millettir. Bu bizim kültürümüzden tevazu ettiğimiz bir hasrettir. Bizim safımız yalnızca bükülmez kolu ile hakkın yanı olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce masumun yanında olmak için derin felsefi gerekçeleri aramaya da gerek yoktur. Gazze halkının yaşadıklarına karşı çıkmak için sadece insan olmak yeterlidir. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum. İşlediği savaş suçlarının, yakın gelecekteki yargılanmalarında ayrı bir yeri olacaktır. Er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacaklardır.

Netanyahu yönetimine bu cüreti veren, suçların üstünü örten ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. Amerika ve Avrupa ülkeleri, İsrail'e destek vermemiş olsa, bu yönetim böyle acımasız hareket edemezdi. Bunların geçmişi vahşetle doludur. Batının kendi refahından başka hiçbir şeyi umursamadığını net bir şekilde kanıtlanmıştır.

"İSRAİL, ZULMÜ NE KADAR TIRMANDIRIRSA, SONUCU DA O KADAR AĞIR OLACAK"

Gazze'deki vahşete ortak olan batı, yine sadece mayasındaki barbarlık dürtüsüyle hareket etmektedir. İsrail'e en küçük bir söz söyletmeyip Gazze'ye destek olanların üzerine giden ülkeler, insan olma özelliklerini kaybetmişler. Özellikle BMGK gibi kurumlar da sergiledikleri acizlikle, insanlığın ortak çatısı olma özelliklerinden uzaklaşmıştır. Guterres'in samimi desteği de engellenmiştir. Batının eteği altına saklanan İsrail, zulmü ne kadar tırmandırırsa, sonucu da o kadar ağır olacaktır.

"İSRAİL GERÇEK BİR ORDUYLA KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNDE PARAMPARÇA OLACAK"

Silahsız ve çaresiz insanları, modern savaş araçlarıyla öldürmek, sadece korkaklara mahsus bir zavallılıktır. İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. Buna gerek kalmadan İsrail'in aklını başına almasını talep ediyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLELERİ

Marmara Bölgesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki hafif sarsıntı bizlere deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı, deprem açısından riskli. Son 1 asırda 6 ve üzeri büyüklükte 231 deprem meydana geldi. 130 binden fazla canımızı toprağa verdik. 6 Şubat'ta 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak demek deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve ona göre hareket etmek demektir. Tek çözüm, depreme dayanıklı binalar yapmaktır. Yani, kentsel dönüşüm adımı. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren bir anlayışla yönetildiği için deprem felaketi göz ardı edilmiştir.

31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan bölümler var. Bunların 6 milyonu deprem riski altındadır. Üstelik yarısı da acilen dönüşmesi gerekiyor. Tek çare kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için bir beka meselesidir. Hepsinden üstün, siyaset üstü bir konudur."