Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, Türkiye'de kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını belirtti. Erdoğan, gençlerin desteğiyle milli iradenin güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağını ifade etti.

30.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz"

"11 Milyon 500 bin üyemiz var"

"Türkiye bu seçimlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndü"

"Meydanlarda söz veren ama tutulmayan sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 14-28 Mayıs"ta ki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya Balya dolarlar, eurolar bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar, ne de gizli kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında gençlerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün İstanbul'da sizlerle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu programımıza canlı bağlantı ile diğer 80 ilimizdeki gençlerimizi de misafir ediyoruz. Diğer şehirlerdeki genç kardeşlerimin her birini de sevgi ile selamlıyorum. Onlar parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz o kapıyı açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu. Güç kazanarak devam ediyor. Aramızdaki belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Tüm gençlerimizin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da sağlıkla, huzurla, esenlikle erişmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde Gazze başta olmak üzere dünyanın her neresinde yüreği kanayan, baskıya ve zulme maruz kalan bir kardeşimiz varsa Allah her birinin yardımcısı olsun. Barış'ın, Adalet'in, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur. Bunun için önce elimizdekilerin kıymetini bilecek, onlara sıkı sıkıya sarılacağız. Sonra da arzu ettiğimiz dünyanın inşası için çok çalışacağız. Ülke ve millet olarak en büyük hazinemiz olan şu İstanbul'un bu mücadelenin de öncülüğünü yapacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizle her buluşmamızda onlardaki aşkı, enerjiyi, coşkuyu hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizleri de yeniliyor, güçlendiriyor. Bugün son 4 yıldaki 55. gençlik buluşmamızda sizlerle bir aradayız. Biz birileri gibi gençlerimiz ile sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz" dedi.

"11 Milyon 500 bin üyemiz var"

Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye katılımının eleştirilmesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Partimizin sadece Gençlik Kolları'nın üye sayısı bizden sonraki 2. partinin toplam üye sayısından fazla. Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu. Suat Pamukçu kardeşimizin katılımı oldu. Birisi de dedi ki 'Suat Pamukçu katılsa ne olur? bizim zaten 250 bin üyemiz var' dedi. Senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 Milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Yani bir milletvekilinin bize katılımı neymiş? kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematikte bilmiyor. Çok acemi. Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibariye bizimle aşık atacak bir parti yok. Ana Muhalefette dahil. Hepsini topla bir çuvala koy. Bizimle aşık atamazlar. Bizim Gençlik Kollarımız aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Biz de her an her vesileyle gençlerimizle beraberiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gençlerimize armağan ettik. Kendimizi artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye bu seçimlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndü"

Genel seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu seçimlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Gençlerimizin üzerinde en çok hesap yapılan seçimlerin başında 14 - 28 Mayıs seçimleri geliyordu. Aksi yöndeki tüm yönlendirme gayretlerine rağmen bu seçimlerde ilk defa oy kullanan 5 milyon gencimizden yarısından fazlası bizi tercih etti. Saflarını Türkiye Yüzyılı'ndan yana belirleyen gençlerimizi her birine teşekkür ediyorum. Bu tablo gençlerimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi. Şimdi önümüzde yeni bir sınama var. 31 Mart seçimlerinde yine gençlerimizin desteği ve katkısıyla sandıktan milli iradenin en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Meydanlarda söz veren ama tutulmayan sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız"

"Kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"14 - 28 Mayıs"ta ki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya Balya dolarlar, eurolar bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan dürüstlükten bahsedenlerin foyası her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar. Ne de gizli kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar. Gençlerimiz üzerinden yapılan darbe güzellemelerini gençlere yönelik hakaretleriyse milletimiz yüzü kızararak seyretti. Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi. İstanbul'un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını hepimiz biliyoruz. Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti. Meydanlarda söz veren ama tutulmayan sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor. Hepsinden ötesinde belediyelerin kaynaklarını gençlerimiz için seferber etmeleri gerekiyor. Giderek artan sayıda hizmete giren Millet kütüphaneleri, gençlik merkezleri, ve benzer eserlerin her biri adeta gençlerimiz için birer yaşam alanı oldu. Yeni dönemde önce gençlerimize verdikleri hizmetleri hakkıyla infa edip edemedikleri gözüyle bakacağız. Gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz."

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimsenin itiraf edemediği kirli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz' - Son Dakika

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