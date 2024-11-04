Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a geldi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan\'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.

04.11.2024 18:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi.

Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

Kaynak: AA

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