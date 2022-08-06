Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım açılışlar ve programlara katılmak için bugün Kocaeli'ye gitti. İlk olarak Gebze'de "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, burada iş insanlarına seslendi.

"ÖZDEMİR BEY, BİZİM BU HALİMİZİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARIYLA MASAYA OTURDU"

Konuşmasında Selçuk Bayraktar'ın merhum babası Özdemir Bayraktar'ı anan Erdoğan, "Henüz başbakan olmamıştım. Amerika'ya yaptığım ziyarette Bush ile İHA konusunu ele aldık. 'Hani terörle mücadelede bize gerekli destekleri verecektiniz?' diye sordum Dedi ki 'bunlar verilmiyor mu?' Ve hemen yardımcısını çağırdı. Bize o zamanın şartlarında 24-48 saat aralığı ile İHA'ları verdiler ama sonra çekip aldılar. Allah rahmet eylesin Özdemir bey bizim bu halimizi görünce çocuklarıyla beraber masaya oturdular ve süratle adım attılar" dedi.

"SÜPER GÜÇLER BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün gerçekleştirdiği görüşmeden detayları da aktaran Erdoğan, "İlk adım İHA'nın üretimiydi, ardından SİHA ve en son AKINCI'nın üretimi gerçekleşti. Şimdi Türkiye bu alanda sıraya girenlerin olduğu bir ülke konumuna geldi. Şimdi herkes SİHA istiyor, AKINCI istiyor. Mesele bunu başarmak. Dün Putin ile de bunları konuştuk. Tahran'da da konuştuk. Şimdi bizimle bu alanlarda da ortak yatırıma girmek isteyen süper güçler var" ifadelerini kullandı.