Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ile Ticaret Hacmini İki Katına Çıkarma Kararlılığında - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ile Ticaret Hacmini İki Katına Çıkarma Kararlılığında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki dönemde iki katına çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Toplantıda Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve askeri işbirlikleri de değerlendirildi. Ayrıca, bölgesel meseleler üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu.

28.02.2025 18:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Makedonya ile ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Makedonya ile geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi, ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Saat 14.30'da başlayan toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Çalışma yemeğinin ardından Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Programa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Basın toplantısındaki konuşmasına, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizmasını ihdas ettiklerini ve önümüzdeki dönemde konseyin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istediğini belirtti.

"Ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışıyoruz"

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar için bugünkü görüşmenin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimizle savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi bağlara ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakan'la görüşmemizde Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hasseten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız" dedi.

"Ukrayna ve Gazze başta küresel meseleleri görüştük"

İkili görüşmede Ukrayna ve Gazze meselesini de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Değerli dostum Miskovski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak iradeyi teyit ettik. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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