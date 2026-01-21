Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya? - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

21.01.2026 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı çıkışı gazeteci Murat Yetkin ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Erdoğan, Murat Yetkin'i görünce yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" dedi. Kalabalıktan bir kişi de, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle karşılaşması sırasında büyük şaşkınlık yaşadı.

GAZETECİ MURAT YETKİN'İ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan'ın, gazeteci Murat Yetkin'i fark ettiği anda verdiği tepki kameralara yansıdı. Görüntülerde Erdoğan'ın, Yetkin'i gördükten sonra yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" ifadelerini kullandığı görüldü.

Murat Yetkin

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yanındaki bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" şeklinde yanıt verdiği de görüntülere yansıdı. Erdoğan ise bu sözlere "Bak, bak, bak. Doğru söylüyor" dediği duyuldu.

