Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle karşılaşması sırasında büyük şaşkınlık yaşadı.
Grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının bulunduğu alandan geçen Erdoğan'ın, gazeteci Murat Yetkin'i fark ettiği anda verdiği tepki kameralara yansıdı. Görüntülerde Erdoğan'ın, Yetkin'i gördükten sonra yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" ifadelerini kullandığı görüldü.
Erdoğan'ın bu sözleri üzerine yanındaki bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" şeklinde yanıt verdiği de görüntülere yansıdı. Erdoğan ise bu sözlere "Bak, bak, bak. Doğru söylüyor" dediği duyuldu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.