Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde MIKTA liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.