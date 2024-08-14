Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmete talip olan herkese, kapımız sonuna kadar açıktır (2)

Politika

'SİVİL SİYASETİN ALANINI GENİŞLETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AK Parti'li yıllarının tartışmasız her alanda, Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir. 'Muhafazakar-demokrat' kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Tüm bunlarla birlikte Türkiye'de sivil siyasetin alanını da genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği bir ülke olmaktan çıkartıp, demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık. Milli iradenin üzerinde, kerameti kendinden menkul ne kadar vesayet odağı varsa, hepsine karşı tavizsiz bir mücadele yürüttük. Demokrasi dışı yollardan istikbal, ikbal ve gelecek devşirmek isteyenleri, her defasında milli iradenin gücüyle bertaraf ettik" dedi.

'23 YILDA TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİM GEÇİRDİ'

Erdoğan, uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştıranın kendilerinin olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilk defa sandık yoluyla, halkın iradesiyle ülkemizde yönetim sistemi değişikliğine gittik. Kimsenin inancından, kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, başörtülü kızlarımızın üniversite kapılarından geri çevrilmediği, terörü ve şiddeti övmediği müddetçe her türlü fikrin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hak ve hukukunun sesi çok çıkanlar tarafından gaspedilmediği bir yapıyı ülkemiz genelinde büyük oranda hakim kıldık. 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. 23 senede ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, milletimiz 10 yıllar sonra öz güvenini tekrar kazandı. Türkiye, küresel siyasette iddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldi" diye konuştu.

'BU AZİZ MİLLET İÇİN, BU AZİZ VATAN İÇİN TER DÖKMEK İBADETTİR'

Erdoğan, konuşmasında 3 yıl önce hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç'un 'Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız' dizesine değinerek, "Evet; bizim lügatimizde durmak olmadı. Bizim lügatimizde 'bitti' kelimesi olmadı. Bizim sözlüğümüzde 'yeter', 'yeterli' sözcükleri hiç olmadı. Türkiye'yi ilkleri yaşattık, Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk. Ama, bir gün bile olsun, 'bitti' demedik, 'yeter' demedik, 'yeterli' demedik. Bakınız; bu aziz millet için çalışmak şereftir. Bu aziz millet için, bu aziz vatan için ter dökmek ibadettir. Bu şuurdan, bu anlayıştan, hamdolsun hiç uzaklaşmadık. Allah'a hamdolsun, bu kadroyla, burada olanlar ve olmayanlarla, ahirete irtihal etmiş nice arkadaşımızla birlikte çok büyük işler başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. 'Durmak yok yola devam' dedik, 'Her şey Türkiye için' dedik; hep beraber 23 yıl boyunca heyecanla, yılmadan, yorulmadan çalıştık. Hepimiz birer demokrasi neferi olarak milletimizin emanetine sahip çıktık" dedi.

'BAŞÖRTÜSÜ ARTIK BAZI KESİMLER İÇİN 'ÖCÜ' OLMAKTAN ÇIKTI

Erdoğan, Türkiye'nin AK Parti sayesinde, 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekerek, "Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı. Sadece ekonomiyle ilgili beklentilerde değil, hak ve özgürlükler alanında, kültürde, iş hayatında, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bunu görüyor ve doğru biçimde okumaya çalışıyoruz. Gelinen noktada bir hakikati görebiliyoruz; 'zamanın ruhu' toplumu dönüştürürken; siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır. Siyasette elbette kendiniz kadar, toplum kadar; rakipleriniz de önemlidir. Ülkemiz genelinde bütün bu değişimleri gerçekleştirirken, muhalefeti de en azından söylem düzeyinde, dönüştürmeyi başardık. Örneğin, başörtüsü artık bazı kesimler için 'öcü' olmaktan çıktı. Zaman zaman bazı marjinaller tarafından küstahlıklar sergilense de Türkiye, bir bütün olarak bu özgürlük konusunda mutabakat sağladı. Namaz, oruç, sakal, Kur'an, Kur'an eğitimi gibi konularda bir kesimin alerjisi önemli ölçüde törpülendi, aşındı. Atılan her özgürlük adımı karşısında, 'laiklik elden gidiyor' veya 'ülke bölünecek' korkusu, yerini büyük oranda öz güvene bıraktı" diye konuştu.

'CHP'NİN MİLLETLE KAVGASINI BİTİRMESİ, EN ÇOK BİZİ MUTLU EDECEKTİR'

Erdoğan, farklı fikirlere, farklı hayat tarzlarına saygı noktasında göreve geldikleri döneme kıyasla ciddi mesafe alındığına dikkat çekerek, "Millete tepeden bakanları, milleti 'göbeğini kaşıyan adam' olarak görenleri, her seçimde yenilgiye uğratarak, milli iradeyle barışmaya; Türkiye gerçeklerini kabullenmeye mecbur bıraktık. Ne eski CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' kurnazlığını ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın 'normalleşme' söylemlerini; AK Parti'nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. Şunu artık milletimizin tamamı görmektedir; 10 yıllardır jakobenizmin, vesayetin, yasakların bekçiliğini yapan CHP; eski alışkanlıklarını pervasızca sürdürmekte artık zorlanmaktadır. Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin, ne kadarının vizyon ve zihniyet değişimine tahvil edileceğini elbette zamanla göreceğiz. CHP'nin milletle kavgasını bitirmesi, en çok bizi mutlu edecektir. Bizim temennimiz; CHP'nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, normalleşmesidir. Şunu tüm samimiyetimle söylemek isterim; Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına ihtiyacı had safhaya çıkarmıştır. Terörle mücadele, ailenin korunması, tüm dünyada artan İslam karşıtlığı gibi tehditler, iktidar ve muhalefetiyle daha fazla konuşmamızı, temas ve diyalog halinde olmamızı elzem kılıyor" dedi.