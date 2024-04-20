Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerginliğinin azaltılması ve Gazze'deki zulmün son bulması için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının önemini vurguladı.

20.04.2024 20:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail- İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri\'yi İstanbul\'da kabul etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti - Son Dakika

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