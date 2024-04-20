Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail- İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi İstanbul'da kabul etti - Son Dakika
Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, parti il başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mutlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mutlu, Atatürk ilkelerinin ışığında nasıl ilerleyeceklerini anlattıklarını belirtti.
DEM Parti, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Parti, iktidarın seçim kayıplarını bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, belediyelerin soygun, yolsuzluk ve talanı araştırılmasını talep etti ve kirli tezgahlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yaparak, pankartlar açtı. İrlandalı aktör Liam Cunningham da gösteride yer aldı ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Yürüyüş Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde son buldu.
Seçimlerden yüzde 37,7 oy oranıyla çıkarak birinci parti olan CHP’nin “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı’nın ilk günü bitti. Çalıştaya seçimleri kazanan 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde belediye başkanı katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açış konuşmasıyla başlayan program, gün boyu basına kapalı toplantılarla devam etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından göreve gelen ilçe belediye başkanları ve eşi Öznur Tugay ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Tugay, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından İsmet İnönü'nün kabri de ziyaret edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail-İran gerginliğinin azaltılması ve Gazze'deki zulmün son bulması için işbirliği çağrısı yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hükümetin Dünya Bankası ile temaslarını değerlendirerek Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhinde bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Özdağ, İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu ve kitaplarını imzalayıp sohbet etti. Ayrıca, Dünya Bankası ile yapılan anlaşmada sığınmacı istihdamının yüzde 50'ye kadar çıkmasının Türkiye'ye yönelik büyük bir komplo olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?