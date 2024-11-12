Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temasları kapsamında, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin'de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti" denildi.