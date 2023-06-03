Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çağrı: Artık milli iradeyle barışmalarını istiyoruz

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen göreve başlama törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefete de dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

" Türkiye'nin 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin birliği ve beraberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden teşhis etmemiz gerekiyor.

"SEÇİM GÜNDEMİNE TAKILIP KALMAK PATİNAJ DEMEKTİR"

Değerli dostlar burada bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye sandıkların kapanması ve sonuçların açıklanmasıyla artık yeni bir yola girmiştir. Allah'ın izniyle Türkiye Yüz yılı başlamış ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Seçim gündemine takılıp kalmak Türkiye'ye patinaj yaptırmak demek. Müflis tüccar misali sürekli eski defterleri karıştırmanın ülkeye de, millete de hiçbir faydası yoktur. Hep birlikte önümüze bakmalı geleceğe odaklanmalı. Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz.

"RÖVANŞ PEŞİNDE KOŞMADIK"

Geçmişten geçmişteki hatalardan ders çıkartarak istikbali inşa etmenin gayretinde olmalıyız. Biz seçimler sonrasında iç muhasebesini yapan, kendini yenilemeyi güncellemeyi başaran bir geleneğe şahidiz. Eksiklerimizi gidererek, hatalarımızı düzelterek, güçlü yanlarımızı daha da tahkim ederek bugünlere geldik. Her seçim sonrasında yeni bir sayfa açtık. Rövanş peşinde, hesaplaşma peşinde koşmadık. Haksızlığa uğrasak da hakka girenlerden olmadık. Yalanlara, iftiralara maruz kalsak da adaletten asla sapmadık. Kendi seçmenimizle birlikte bize oy vermeyenlerle de muhabbetin diliyle konuştuk. Zaferlerimizle birlikte tevazuumuzu da büyüttük. Ancak ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimin hiçbirinde muhalefetten böyle bir tavır görmedik.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ MUHALEFET"

En büyük sıkıntımız zaten ülkemizde bu noktada gerçekten gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıklarını terk etmeye maalesef yanaşmadılar. Milletin maslahatı yerine kendi küçük hesaplarının peşine düştüler. Samimi bir öz eleştiri yapmaktan ziyade hatayı, kusuru, başarısızlıklarının sebeplerini hep vatandaş da aradılar. Hemen her seçim sonrasında musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladık. Bu sefer farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz.

"MUHALEFETİN MİLLİ İRADEYLE BARIŞMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin ve Türk selameti açısından, muhalefetin de, mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle, tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma ilçeleri, köyleri, haneleriyle seksen bir vilayetimizin tamamında bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olmak, beraber olmak, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin güçlük olmuşsa kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasına verelim. Cumhuriyetimizin 100. yılına şanına, ruhuna ve manasına uygun bir şekilde 85 milyon olarak Hep birlikte idrak edelim. İnşallah el birliği, gönül birliği içinde bunu başaracağımızdan asla şüphe duymuyorum. Davetimize icabet eden tüm vatandaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum."