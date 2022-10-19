Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' çağrısı (4)

'MİLLETİMİZİN KAHİR EKSERİYETİ HORLANMIŞTIR'

Erdoğan, kendisi için atılan 'Muhtar bile olamaz' manşetini hatırlatarak, "Eski Türkiye'nin muhtara ve muhtarlık makamına bakış açısını gösteren bir utanç vesikasıdır. Muhtarı, dolayısıyla milli iradeyi tahkir eden bu vesayetçi zihniyetin elinde ülkemizin en kıymetli yılları heba olmuştur. Bir avuç seçkinin dışında hiç kimse reşit, mümeyyiz hizmete ve hürmete layık görülmemiştir. Birileri her türlü imkandan faydalanırken, birileri özgürlüklerini sonuna kadar kullanırken milletimizin kahir ekseriyeti dışlanmış, horlanmıştır. Muhtarlarımızı aşağılayanlar, 'göbeğini kaşıyan adam' dedikleri insanımızı da seneler boyunca yokluğa, yoksulluğa ve yasaklara mahkum ettiler. 2002'den itibaren millet iradesini her alanda güçlendirme hamlelerimizle demokrasinin adeta siz uç beyleri olan muhtarlarımızı da biz ihmal etmedik" dedi.

'MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULMASINI SAĞLADIK'Erdoğan, muhtarlık müessesine verdikleri önemi İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurarak açıkça gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüklerinin kurulmasını biz sağladık. Bunun için valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kıldık. Muhtarlık bilgi sistemi ile devlet-muhtar-vatandaş arasında yepyeni bir anlayışın bütünleşmesinin kapısını araladık. Tüm muhtarlarımıza İçişleri Bakanlığımız tarafından tek tip özel muhtar kimliğini de yine biz düzenledik. En az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarlarımızı silah ruhsat harcından muaf tutarak, önemli bir avantaj sağladık. Bunun yanında muhtarlarımızın ödeneklerini de olması gereken seviyeye çıkardık. Göreve geldiğimizde sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini tam 57 kat artışla bugün 5 bin 500 liraya yükselttik. Aynı zamanda güncel rakamla 2 bin 232 lira olan muhtarlarımızın SGK primlerini de devlet tarafından karşılanmasını temin ettik. Talep eden tüm kadın muhtarlarımızın muhtarlık hizmet binalarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz" diye konuştu. 'MUHTARLIK AKADEMİSİ PROJEMİZ İHAYATA GEÇİRİYORUZ' ' Muhtarlar Günü ' vesilesiyle bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerde görev başında bulunmadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu arasında yapılacak protokol ile siz muhtarlarımıza yönelik muhtar akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce koordine edilen adrese dayalı kayıt sistemini siz kıymetli muhtarlarımızın istifadesine açtık. Tüm illerimizde MAKS Muhtar Modülü kullanımına dair eğitimlerimizi tamamladık. Artık köylerinize veya mahallelerinize ilişkin birçok bilgiye MAKS üzerinden rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Ayrıca köylerimizde mahallelerimizdeki metruk yapıları sizlerde sistem üzerinden bildirebileceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarların kullanımına yönelik bir modül daha geliştirdiklerini belirterek, "Tüm bunlarla birlikte muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesi uygulamasını da başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti yapması için gereken desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza kimseyi sokmadan tam bir dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.