Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'ın Hankendi kentindeki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret, enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye erişimi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.