Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız (3)

'TÜRKİYE GÜVEN VE HUZUR ADASI OLARAK AYRIŞMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye merkeze alındığında batıdan doğuya, kuzeyden güneye her tarafta güvenlik krizlerinin ve istikrarsızlıkların yol açtığı huzursuzluk ikliminin hakim olduğunu belirterek, "Türkiye, bu endişe verici tablodan maruz kaldığı tüm saldırılara ve yaşadığı tüm badirelere rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır. Eskiden beri gelişmiş ülkelerle mukayese ederek kendi eksiklerimize, kusurlarımıza, yetersizliklerimize hayıflanan bir kesim vardır. Rahmetli Mehmet Akif'in bile Batı'nın fennine, tekniğine, bilimine olan gıptasını dile getirdiği şiirleri vardır. Hangi radikal ideolojiye mensup olursa olsun ülkemizi terk edenlerin istikametlerini hep Batı'ya çevirmeleri de kendi içindeki tutarsızlığa rağmen bir hakikat olarak tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BÖYLE GÖSTERENLER, HER TÜRLÜ SİNSİLİĞİ YAPANLARDIR'Son dönemde sosyal medya mecralarında yine gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını, özellikle gençlerin bilinçaltlarına, buralara gidilmesi gerektiği fikrinin aşılanmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Bunlara cevabı önce ülkemizin yakın dönemde yetiştirdiği en büyük mütefekkirlerden Cemil Meriç 'in diliyle verelim. 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmaz kılanlar vardır'. Cemil Meriç'in dediği gibi Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar, aslında ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır. Gelişmiş ülkelerin bugünkü zenginliklerinin gerisindeki sömürge düzenini, kan, vahşet ve soygun tarihini bir kenara bırakıyorum. Bu ülkelerin en önemli alametifarikaları olan güvenlik ve refah sırça köşkü, yaşanan her küresel krizle biraz daha çatlamakta, biraz daha kırılmaktadır. Türkiye'nin sadece savaş bölgelerinden kaçanların değil, gelişmiş ülke vatandaşlarının da adeta sığınağı haline dönüşmesinde bu acı gerçeğin payı vardır" diye konuştu.'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN MİLYONLARI MİSAFİR EDİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun, asırlardır her istikametten gelen mazlum ve mağdurların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü dünyadaki tek coğrafya olduğunu belirterek, "Bugün de dünyanın dört bir yanından gelen milyonları misafir ediyoruz. Ülkemizi bir kurtuluş kapısı veya kurtuluşa giden yolun geçiş yolu olarak görerek bu topraklara yönelen herkes aslında bize çok önemli bir mesaj veriyor. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın, devletimizin, ülkemizin mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Vatanlarını kaybedenlerin, devletleri yıkılanların başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için sadece şöyle kafamızı kaldırıp bir bakmamız yeterlidir. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize. Buna rağmen halen başka toplumların, başka ülkelerin, başka hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi birey olarak bize iyilik etmek değil tam tersine en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir" dedi. 'BU BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ EN AZ SIKINTIYLA ATLATACAĞIZ'Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak baktıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugün böyle bir hevesle yola çıkanların yarın merhamet ve şefkat ihtiyacı duyduklarında sığınacakları bir aile, bir sosyal bünye, bir devlet mekanizmaları bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin edebiliyoruz. Her yeni küresel kriz, her yeni sınama, her yeni kaos dünyadaki insanların sadece bir kısmına hizmet eden mevcut güvenlik ve refah düzenini kökten sarsmaya devam edecektir. Türkiye olarak kendi inancımıza, kendi gücümüze, kendi potansiyelimize inanarak inşallah bu büyük dönüşümü en az sıkıntıyla atlatacağız. İşte o zaman bu ülkenin kadri kıymeti, değeri çok daha iyi anlaşılacaktır. Önemli olan bunu göreceğimiz güne kadar birliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkıya sahip çıkmak, ülkemizi hep daha ileriye götürmek, devletimizi sürekli güçlendirmektir." Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dua sonrası hastanenin yüklenici firma temsilcilerine seslenerek, "Şimdi burayı bu hale getirdiniz. Buranın bir eksiği var" dedi.Kalabalığın 'Yol eksik' sözleri üzerine Erdoğan, "Onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar. Merak etmeyin, onu da Ulaştırma Bakanı'mız yapacak" diye konuştu.Erdoğan ayrıca hastanede çevre düzenlemesi noktasında da eksik olduğuna dikkat çekip, "Burayı yemyeşil yapacağız. Hastane dediğiniz zaman yeşille bütünleşmesi demek. Fidanlar dikilmiş, ağaçlar dikilmiş ama bir de bunları yeşillerle güçlendirirsek bunun tadına doyum olmaz" dedi.Yüklenici firma temsilcisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vererek en kısa zamanda gereken peyzaj düzenlemesinin yapılacağını söyledi.Daha sonra açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane binasında da incelemede bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'dan bilgi aldı.